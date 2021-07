Carragher prend d’assaut la défense de Liverpool après avoir révélé le véritable problème de Wijnaldum

Jamie Carragher a publiquement défendu Liverpool après de récentes critiques et a souligné le véritable problème derrière la sortie de Georginio Wijnaldum.

Le séjour de six ans de Wijnaldum à Anfield s’est terminé cet été lors de son départ pour le PSG en tant qu’agent libre. La décision de permettre à un artiste aussi fiable et digne de confiance de laisser des opinions partagées à l’époque. Cependant, étant donné la l’incertitude persistante sur l’avenir de Jordan Henderson, les décisions impitoyables de la FSG concernant les stars vieillissantes ne devraient plus surprendre.

Wijnaldum promis à lever le voile sur les raisons de sa sortie de Liverpool une fois l’Euro 2020 conclu.

Fidèle à sa parole, le Néerlandais a récemment visé le club dans une interview au Guardian.

“Il y a eu un moment où je ne me suis pas senti aimé et apprécié”, a déclaré le joueur de 30 ans.

“Pas mes coéquipiers, pas les gens de Melwood. D’eux, je sais… Je peux dire qu’ils m’aiment tous et que je les aime. Ce n’était pas de ce côté-là, plus de l’autre côté.

Développant davantage sa véritable signification, Wijnaldum a pointé du doigt les critiques fréquentes qu’il a reçues sur les réseaux sociaux.

“Sur les réseaux sociaux, si nous perdions, c’est moi qui étais blâmé”, a-t-il ajouté. « Il y a eu un moment où je me suis dit : ‘Wow. Si seulement ils savaient ce que je fais pour rester en forme et jouer à chaque match.

« D’autres joueurs auraient pu dire : ‘OK, je ne suis pas en forme.’ Vous avez des joueurs dans leur dernière année qui disent : « Je ne joue pas parce que c’est un risque. J’ai fait le contraire.

« Je n’ai pas toujours bien joué mais, après le match, je pouvais me regarder dans le miroir et dire : ‘J’ai tout donné. Je me suis entraîné dur pour m’améliorer. Même avec les kinés, j’ai pris le plus de traitement possible.

“Je ne me souviens pas quand j’ai eu un jour de congé parce que j’ai joué tellement de matchs et fondamentalement c’était trop pour le corps mais j’ai tout fait pour rester en forme.”

Carragher riposte – « ce n’est pas juste »

Les commentaires de Wijnaldum n’ont pas satisfait la légende du club Carragher. S’adressant à Twitter pour donner sa réponse, Carragher a blâmé le départ de Wijnaldum pour ses demandes de hausse des salaires.

“J’aime Gini mais ce n’est pas juste, les réseaux sociaux sont un cirque et chaque club a des clowns”, a tweeté Carragher.

« Désactivez vos notifications et si cela vous dérange autant, supprimez l’application !

« Il voulait plus d’argent, le club a dit non, c’est le football !

