Carragher révèle un trait important de Rangnick avec Klopp, comparaison avec Tuchel

Jamie Carragher a estimé que Ralph Rangnick a marqué Manchester United dès le début de son premier match à la tête du club.

Rangnick, 63 ans, a pris les rênes pour la première fois dimanche alors que les Diables rouges accueillaient Crystal Palace. C’était loin d’être un affichage vintage de la part de l’équipe locale, mais ils ont réussi à remporter une victoire 1-0. L’objectif est venu pour une source improbable comme le milieu de terrain Fred a frappé à distance à la 77e minute.

Le soulagement et la joie de Rangnick étaient évidents sur la touche alors qu’ils tenaient bon pour prendre les trois points. Il n’a eu que quelques jours pour travailler avec les joueurs avant d’affronter les Eagles.

Mais, après les dernières semaines farfelues du mandat d’Ole Gunnar Solskjaer, Carragher a vu une nouvelle philosophie dès le départ.

« J’ai été impressionné par Manchester United », a-t-il déclaré sur Sky Sports. « Du fait que Ragnick a marqué l’équipe dès le premier jour.

«C’était une critique d’Ole Gunnar Solskjaer et c’est une similitude avec Klopp et Tuchel. Il y a tout de suite apposé un tampon, avec son système et en appuyant de face.

« Les meilleurs managers – certainement ces managers allemands qui sont entrés en jeu alors que la saison a déjà commencé – ils ont marqué leur équipe lors du premier match, Tuchel et Klopp, deux des meilleurs managers d’Europe.

« Quoi que vous disiez de la performance de United hier, Rangnick a marqué son équipe. »

Le projet Rangnick n’est pas un tirage assez important pour Cavani

Malgré la perspective de temps meilleurs à Old Trafford, un joueur semble prêt à quitter en janvier. Edinson Cavani, 34 ans, a connu une excellente première saison au club.

L’international uruguayen a marqué 17 buts en 39 matches toutes compétitions confondues, ce qui l’a encouragé à rester pour une autre campagne. Mais depuis le retour de Cristiano Ronaldo cet été, son temps de jeu a considérablement diminué.

Le Sud-Américain n’a fait que deux départs en Premier League sur cinq apparitions, marquant une fois. Et, selon le média italien Tuttosport, il pourrait être à la recherche d’une stratégie de sortie d’hiver.

On dit qu’il «regarde déjà autour» dans de nouveaux clubs avec la fenêtre de janvier dans moins d’un mois. Le vétéran est dans la dernière année de son contrat.

Par conséquent, il sera libre de négocier un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers le 1er janvier. Alternativement, si un prétendant le souhaite, une offre à prix réduit pourrait être déposée.

