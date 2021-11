Carragher s’attend à ce que les feux d’artifice de Tottenham avec Kane déclenchent le duel Conte-Levy

Jamie Carragher a affirmé que le premier test dans la nouvelle hiérarchie de Tottenham sera ce qu’il faut faire avec Harry Kane, et a affirmé que Daniel Levy doit écouter ceux qu’il a employés et s’éloigner de la décision finale.

Tottenham a nommé Conte comme nouveau manager moins de 24 heures après avoir relevé Nuno Espirito Santo de ses fonctions. Les Spurs étaient étroitement liés à l’Italien au cours de l’été et ont finalement obtenu leur homme à la deuxième demande.

Conte apportera avec lui une mentalité de gagnant et une approche pragmatique envers ceux qui, au sein de son équipe, ne sont pas prêts à se lancer dans les durs chantiers.

C’est peut-être exactement ce dont Tottenham a besoin après deux nominations infructueuses dans l’ère post-Mauricio Pochettino.

Maintenant, écrivant dans sa chronique pour le Telegraph, Carragher a mis tout son poids derrière la nomination. Cependant, il pense qu’un point d’éclair pourrait survenir entre le président Daniel Levy et Conte sur l’avenir de Kane.

L’attaquant a été lié à Manchester City tout l’été et pourrait faire l’objet de nouvelles offres en janvier. En tant que tel, Carragher pense que Levy doit s’éloigner du processus décisionnel concernant Kane et faire confiance à Conte et Fabio Paratici.

« Depuis 2011, seul Pep Guardiola a remporté plus de titres majeurs que Conte », a écrit Carragher. « Vous ne pouvez pas recruter un tel manager sans partager la même vision et sans lui fournir le bon environnement pour qu’il la réalise.

«En embauchant Conte, quelque chose doit donner aux Spurs. Soit Conte compromettra ses attentes de défi pour les plus gros prix – quelque chose que je ne peux pas imaginer – ou la hiérarchie des Spurs changera radicalement son sens de l’ambition et lui donnera les outils qui manquaient à beaucoup de ses prédécesseurs.

« Pas étonnant que beaucoup s’attendent à des feux d’artifice réguliers sur et en dehors du terrain dans le nord de Londres.

« Captivant pour le reste d’entre nous, le premier test de la dynamique gestionnaire/salle de réunion est en cours. Beaucoup se demanderont ce que les Spurs feront à propos de Harry Kane en janvier. La question la plus pertinente est de qui décidera-t-elle ?

« L’été dernier, la bataille des volontés a opposé Kane et le président Daniel Levy. Si une nouvelle offre massive se matérialisait de Manchester City en janvier, Levy devrait s’en remettre à son manager et directeur sportif Fabio Paratici.

« Conte a deux mois pour établir si Kane est d’accord avec ses plans. Quoi que lui et Paratici décident – ​​soit encaisser pour réinvestir de l’argent dans l’équipe, soit le manager se soutenant pour remettre Kane à son meilleur niveau – Levy doit écouter.

« Si les personnes chargées de gérer les opérations de football ne se voient pas accorder un tel pouvoir – comme vous pouvez être sûr que c’est le cas à Manchester City et Liverpool – l’accord de 18 mois que l’Italien a signé sera exactement ce qu’il semble ; représentatif de rien de plus qu’une relation à court terme.

Carragher démystifie le mythe de Conte

Carragher a ensuite démystifié le mythe Conte est un gestionnaire de chéquiers. Ce faisant, il a également suggéré sa capacité à tirer le meilleur parti de joueurs comme Romelu Lukaku lorsqu’à l’Inter Milan pourrait le voir guider le club vers les niveaux qu’ils ont atteints sous Pochettino.

« Avant de pouvoir gagner à Tottenham, Conte doit être un bâtisseur de club », a poursuivi Carragher. « Rassurant pour les Spurs, il a déjà fait ses preuves en Italie.

« Plutôt que d’exiger des dépenses somptueuses, le début des règnes de Conté a souvent été caractérisé par des moyens plus prudents d’améliorer son équipe.

«Il n’a jamais payé plus de 16 millions de livres sterling pour un joueur alors qu’il était entraîneur de la Juventus, mais a tout de même remporté trois titres successifs de Serie A, mettant ainsi fin à une période relativement aride pour le club turinois. À l’Inter, il a obtenu plus de Romelu Lukaku que de Manchester United, crédité par l’attaquant belge d’avoir fait de lui un avant-centre plus complet.

«De tels yeux pour les bonnes affaires et le talent de relancer la carrière de ceux qui se sont égarés, c’est exactement ce dont les Spurs ont besoin, mais cela signifie qu’il aura besoin de beaucoup plus de 18 mois pour ramener le club au niveau où il était sous Pochettino. C’est illusoire de penser le contraire. »

