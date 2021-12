Carrefour de dynamiques à La Cerámica

20/12/2021 à 19h00 CET

.

Villarreal CF et Deportivo Alavés jouent ce mardi à La Cerámica le match reporté de la quatrième journée du championnat de la ligue, un match qui a été reporté en raison de la situation des internationaux sud-américains ce jour-là, ne pouvant revenir avec le temps de se reposer.

Les deux équipes affrontent cette rencontre avec la nécessité d’ajouter les trois points pour améliorer les positions face à leurs objectifs, alors que les locaux tentent de se rapprocher de l’Europe, tandis que l’équipe basque a besoin de gagner pour sortir des positions de relégation.

Après leurs deux dernières victoires, Villarreal a devant lui l’option de se réengager dans la lutte européenne, dont il y a quelques jours, il était décroché de plus de dix points. De son côté, le Deportivo Alavés a vu comment la victoire de Getafe l’a fait tomber dans la zone de relégation, d’où il sortirait de sa victoire à La Cerámica.

L’équipe de Castellón continue de compter sur les blessés de Rubén Peña, opéré de la clavicule ; celui de Francis Coquelin, avec des problèmes de talons ; Dani Raba et Paco Alcácer avec des problèmes musculaires ; et celui d’Arnaut Danjuma, avec une gêne à la cheville.

Concernant les onze possibles, il semble qu’il n’y aura pas beaucoup de variations par rapport à celui qui a gagné ce samedi, avec l’option de l’entrée de Manu Trigueros ou Moi Gómez au centre du terrain.

Les Vitorianos, embourbés dans une crise de résultats, ont besoin de marquer des points pour s’échapper des places de relégation et retrouver la confiance qu’ils ont perdue après avoir marqué seulement deux points sur les 15 derniers possibles.

A cela il faut ajouter que les Albiazules ont encaissé au moins un but lors des sept derniers matchs, ce qui indique qu’ils doivent faire plus attention au travail défensif d’une équipe qui dépend trop de l’état de grâce de Luis Rioja et Joselu Mato. faire du mal à leurs rivaux.

Javi Calleja continue d’essayer d’appuyer à nouveau sur la touche pour retrouver les forces que son équipe avait il y a deux mois et qui l’ont éloigné des places de relégation où il se trouve à nouveau.

Florian Lejeune reviendra au centre de la défense pour former un partenaire avec Víctor Laguardia. Tomás Pina s’est remis de sa blessure, bien que tout indique qu’il n’apparaîtra pas dans le « onze & rdquor; initial, mais Ximo Navarro, blessé, et Matt Miazga, positif au coronavirus, restent en marge du groupe.

Ainsi, le centre du terrain pourrait à nouveau être occupé par Mamadou Loum et Toni Moya, alors qu’il est possible que Manu García et Édgar Méndez rejouent depuis le début pour renverser les deux dernières visites des Basques à Castellón, d’où ils sont revenus avec deux résultats défavorables : 3-1 et 4-1.

Les files d’attente probables

Villarréal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau, Pedraza ; Capoue, Parejo, Trigueros ou Moi Gómez ; Yeremy, Dia et Gérard Moreno.

Alaves: Pacheco; Martín, Laguardia, Lejeune, Duarte; Loum, Moya, Pons ou Manu García ; Édgar Méndez, Rioja et Joselu.

Arbitre: Valentin Pizarro Gómez (Comité. Madrid)

Stade: La céramique.

Heure: 19.00 heures.