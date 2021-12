Carrefour fait un changement important dans ses yaourts que Mercadona et d’autres supermarchés pourraient imiter | Vie

L’enseigne de la grande distribution modifie les dates de péremption pour éviter que ces desserts ne soient jetés tant qu’ils sont en bon état.

Faire un pas en avant, Carrefour changera la date de péremption à la date de consommation préférée dans leurs yaourts. Certains ne connaissent pas la différence entre un type d’étiquetage et un autre, mais cela pourrait être le début d’une initiative qui affecterait d’autres centres commerciaux.

Avec ce changement subtil, le gaspillage alimentaire pourrait être stoppé et l’objectif de Carrefour est d’appliquer progressivement cette politique dans ses positions de vente, tant physiques qu’en ligne. Le but ultime réside dans arriver à atteindre 140 références au cours de l’année suivante.

La principale différence entre la date d’expiration et la date de péremption est très simple. Dans le premier, ils nous disent jusqu’à quel jour consommer la nourriture est totalement sûr. En cas de consommation préférentielle, est fixé le moment auquel la nourriture conserve toutes ses propriétés, mais après cette date, vous pouvez les perdre bien qu’il soit encore comestible.

En changeant la date, vous éviterez de jeter beaucoup de nourriture, car elle peut être consommée en toute sécurité plusieurs jours après l’heure indiquée sur l’étiquette. Il faut dire que dans ce type d’aliments, si la date est dépassée, des saveurs étranges peuvent apparaître, bien que il est prudent de les manger, toujours dans une certaine logique.

Un yaourt qui a dépassé sa date de péremption depuis trois mois ne serait pas la meilleure option pour un dessert léger. En revanche, si trois jours se sont écoulés, ce serait tout à fait sain.

Il y a eu plus de changements

Les yaourts de la marque font également peau neuve. Non seulement la date d’expiration a été modifiée, mais il y a de nouvelles références et des recettes améliorées ont été introduites. Cela ajoute un plus, en offrant plus d’informations d’un point de vue nutritionnel.

Des modifications ont également été apportées à la recette des yaourts. Carrefour a réduit les sucres ajoutés, éliminant les colorants, conservateurs et arômes artificiels, améliorant ainsi la saveur ou l’onctuosité de ces produits.