Carrefour s’engage également dans l’automatisation et ouvre son premier supermarché sans salariés | La technologie

Carrefour s’engage dans une nouvelle voie avec le supermarché sans caissier qu’il a ouvert à Dubaï et qui suit l’exemple d’Amazon.

Après les caisses automatiques, certains supermarchés ont évoqué la possibilité de monter établissements où il n’y a pas d’employés à la caisse, où tout est entièrement automatisé. L’un des exemples les plus connus se trouve dans Amazon Go, mais de plus en plus de personnes s’intéressent à cette perspective commerciale.

Carrefour est un supermarché qui dispose généralement de caisses de péage dans lesquelles le client est chargé de faire passer les produits par le lecteur et le processus de paiement. Ce géant a également ouvert un nouvel établissement de ce type, sans aucun salarié en vue.

La nouvelle a été portée à la connaissance de LSA Commerce Connecté : Carrefour a ouvert un Supermarché sans caissier dans le centre commercial Mall of the Emirates situé à Dubaï. L’opération est ce que nous savons déjà des cas précédents.

La première chose que le client doit faire avant d’accéder est installez une application supermarché sur votre mobile et associez un numéro de compte. Sans cette étape préalable, vous ne pourrez pas accéder à l’espace d’achat.

Une fois à l’intérieur, un système de surveillance a été mis en place avec intelligence artificielle qui analyse la situation des plus de 1 300 produits disponibles pour savoir lesquels le client prend, ou laisse plus tard sur la même étagère. Comme dans n’importe quel supermarché, toutes sortes d’aliments sont vendus, du plus frais au plus basique dans chaque foyer.

Lorsque le client quitte les lieux, vous êtes automatiquement débité du montant des produits du compte que vous avez associé à votre demande. Comme on peut le voir, ce sont les étapes habituelles dans ces entreprises, bien que la viabilité de ce système n’a pas encore été vérifiée, seuls des messages promotionnels sont arrivés à son sujet.

Nous ne savons pas si ces types de supermarchés sans employés finiront par s’étendre avec le temps, même si c’est un bon exemple de la façon dont les machines peuvent détruire des emplois. Ensuite dans la main de chaque client sera de choisir un modèle de supermarché ou un autre.