Carreño cherche l’épicité contre Medvedev

in

28/07/2021 à 20h25 CEST

Le joueur de tennis asturien, Pablo Carreño, affrontez votre Quart de finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 contre le numéro 2 de l’ATP, le Russe Daniil Medvedev. Koepfer a rompu avec une certaine aisance en deux sets au troisième tour, après laisser Cilic et Sandgren sur la route avec 2-1 et 2-0, respectivement.

espagnol, quoi Il est actuellement la 11e raquette mondiale et le joueur de tennis national avec le plus d’affiches en l’absence de Rafa Nadal, n’a pas réalisé une bonne performance à Wimbledon, tombant au premier tour en trois sets face à Querrey. Il a notamment fait mieux dans l’ATP 500 à Hambourg, où il a été champion juste avant de se rendre au Japon..

le rival de Carreño, Le Russe Daniil Medvedev, commence clairement comme favori dans le match nul, bien qu’il ait dû aller à trois sets contre Fognini au troisième tour. Ses résultats dans les deux derniers Grand Chelem n’étaient pas particulièrement bons : Le joueur de l’Est a chuté en quarts de finale de Roland Garros battu par Tsitsipas (3-0) et n’a pas passé les huitièmes de finale contre Hurkacz (3-2) à Wimbledon.

ATP 500 Hambourg, son premier titre majeur

Pablo Carreño arrive à l’événement olympique avec le moral à fond après avoir riposté à l’échec de Wimbledon et conquis l’ATP à Hambourg, son premier titre majeur de tennis. A 30 ans, l’Asturien dispute ses premiers Jeux Olympiques et le fait dans une bonne dynamique : a sept victoires officielles consécutives.

Malgré son inexpérience dans les jeux, Carreño sait déjà ce que c’est que de vaincre le joueur de tennis russe. Il l’a fait en 2018, à Indian Wells, en huitièmes de finale, en deux sets (6-1 et 7-5). Les Espagnols et les Russes se sont rencontrés jusqu’à quatre fois, avec trois victoires pour Medvedev et une seule pour Pablo Carreño.