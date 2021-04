Carreño del Barcelona Open Banc Sabadell: horaire et où regarder à la télévision

24/04/2021

Act. À 11:28 CEST

Rafael Nadal disputera son deuxième match à l’Open Banc Sabadell de Barcelone 2021 aujourd’hui 24 avril et il fait face aux aussi espagnols Pablo Carreño pas avant 16h00 (CET). Vous pouvez suivre le match du manacorí dans le tournoi de Barcelone en direct sur SPORT et aussi à travers Teledeporte, Esport 3 et Movistar +.

Pablo Carreño est le rival de plus haut niveau, que Rafa Nadal a affronté en championnat. Le joueur de tennis a été placé sur la place numéro 13 du classement ATP, un chiffre non négligeable.

Et bien c’est vrai que Rafael Nadal il n’a pas réussi à convaincre à ses débuts, car il lui était difficile de battre le Biélorusse qui avait eu besoin de la phase de qualification pour entrer dans le tournoi. Cependant, la force de sa victoire contre le Japonais Kei Nishikori a convaincu beaucoup plus puisqu’il a pu le battre en trois sets sans grandes difficultés. La force avec laquelle il a réalisé détruire pratiquement Norrie en deux sets lui a fait gagner une tonne de confianceMais maintenant, il fait face à un test vraiment important.