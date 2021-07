Carreño-Djokovic, pour le bronze

30/07/2021 à 20h06 CEST

X. Serrano

Pablo Carreño Il est à un match du bronze olympique, mais pour s’accrocher au métal précieux, il doit d’abord surmonter les obstacles les plus difficiles et vaincre le numéro un mondial, Novak Djokovic (Ce samedi à partir de 8h00, heure espagnole). L’Asturien n’a pas réussi à reproduire en demi-finale le haut niveau qui lui a permis de renverser le deuxième meilleur joueur de tennis du circuit, le Russe, au tour précédent. Daniel Medvedev, et a été nettement dépassé par sa compatriote Karen Khachanov (6-3 et 6-3).

Plus surprenante fut l’élimination de ‘Nole’ aux mains de l’Allemand Alexander Zverev (1-6, 6-3 et 6-1). Après avoir dominé la première manche, il s’est effondré au milieu de la deuxième et a été écrasé dans la troisième. Pour une séquence de 22 victoires consécutives, Djokovic dit au revoir en même temps au tant attendu ‘Golden Slam’.

Carreño, en suivant le chemin de Nadal

Carreno il a échoué dans ses efforts pour être le quatrième joueur de tennis espagnol à participer à une finale olympique individuelle masculine. Désormais, pour ses premiers Jeux, il opte pour le métal numéro 13 de « l’Armada » toutes disciplines confondues et brise au passage la sécheresse en vigueur dans le tournoi individuel depuis Pékin 2008.

Ça fait toujours mal de rester aux portes d’une finale, mais il n’y a pas de temps pour les regrets. Carreno c’est plus clair que quiconque. “La défaite d’aujourd’hui ne peut pas me coûter une défaite demain & rdquor;, a-t-il déclaré au pied de la piste après avoir chuté à Khachanov en une heure et 19 minutes.

Le Russe a fait beaucoup moins d’erreurs et n’a pas laissé l’Espagnol terminer un match dans lequel il était écrasant. « Je ne me suis pas senti comme hier & rdquor;, a déclaré l’Asturien en référence à sa victoire sur Medvedev, « mais c’est vrai que Karen a joué un très bon match. Je pense que c’était plus son mérite que le mien, il a très bien servi, il m’a mis beaucoup de pression… & rdquor;, a-t-il souligné.

Khachanov il a tiré le meilleur parti de son service puissant et a inscrit dix « as » (sept dans le deuxième set), brisant le troisième service de l’Espagnol de manière irréversible dans les deux sets. Carreno Il a également noté qu’aucune de ses tentatives pour changer la dynamique du parti n’avait eu d’effet. Cela dit, il était temps de penser à la prochaine bataille : « Il faut essayer de récupérer le plus vite possible, mentalement et physiquement & rdquor;.

Djokovic, un champion blessé

Avant de connaître l’identité de son adversaire, le Gijonnais a prédit que la finale sera un match très difficile dans lequel il aura besoin de son meilleur niveau pour aspirer au métal. La même chose a échoué, car ils seront vus avec un Djokovic particulièrement motivé et désireux de se venger.

Personne n’a vu venir la défaite. Non seulement à cause de la supériorité affichée jusqu’à présent, mais à cause d’un premier 1-6 dans lequel Zverev n’avait pas de réponses. Mais la seconde s’est compliquée. Bien qu’il ait cassé le troisième service de l’Allemand, Zverev il a cassé le sien à deux reprises et s’est défendu bec et ongles pour l’emporter et rester dans le match. Le set final a été un balayage qui a mis fin à Djokovic bruyamment pour canaliser sa frustration. Surmonter.

«Heureusement, demain, nous repartons de zéro. J’espère récupérer et gagner une médaille pour mon pays & rdquor;, a réussi à déclarer le Serbe lors d’une conférence qui a duré à peine une minute. ‘Nolé‘n’était pas pour les questions, s’est doublement effondré après avoir également chuté en demi-finale du double mixte.

Carreno Oui Djokovic Ils se sont rencontrés cinq fois, avec quatre victoires pour le Serbe et une pour l’Espagnol. Cependant, les scores sont de 1-1 dans les deux derniers matchs et dans le face-à-face sur asphalte.