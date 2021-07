Carreño et Djokovic, favoris de la grande finale

29/07/2021 à 20h30 CEST

Joueurs de tennis numéro 1 et 11, Novak Djokovic et Pablo Carreño, sont les principaux prétendants à la grande finale de tennis individuel hommes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le Serbe, qui veut boucler un 2021 impeccable, affronte le toujours inconfortable Zverev, tandis que l’Espagnol affronte un autre joueur de tennis russe, le numéro 25 Khachanov.

Le joueur de tennis asturien, représentant espagnol maximum dans les catégories de tennis masculin avant l’absence de Rafa Nadal, Il s’est débarrassé de Daniil Medvedev en deux sets (6-2 et 7-5) et se battra pour les médailles, qui pourrait être la quatrième pour la délégation après les médailles d’argent d’Adriana Cerezo et Maialen Chourraut et le bronze de David Valero.

Le tennis des Balkans, quant à lui, est le grand concurrent pour vaincre Zverev en demi-finale et se battre pour l’or. Le 2021 de Djokovic fait autorité : a remporté l’Open d’Australie, Roland Garros et Wimbledon et vise l’or olympique et l’US Open au second semestre. Le niveau physique et de jeu lui a fait ajouter 22 victoires d’affilée et il est en passe de boucler un cycle parfait.

Pablo Carreño, en grande dynamique

L’Espagnol a huit victoires consécutives et a fait preuve d’une grande capacité à soustraire à Tokyo, ce qui l’a mené assez loin en demi-finale.. La catastrophe de Wimbledon oubliée et le vainqueur de l’ATP 500 de Hambourg, L’Asturien sait déjà ce que c’est que de battre Khachanov: lors du dernier match, il a battu deux sets et a un fond direct favorable avec quatre victoires et deux défaites.

Le Serbe ne chute pas de l’ATP Roma à Nadal et a pris la mesure face à son rival, l’Allemand Zverev : il s’est imposé lors des cinq dernières confrontations directes et n’a cédé que trois défaites au numéro 5 mondial.