Carreño étend son record à Hambourg

in

18/07/2021 à 16h29 CEST

.

L’Espagnol Pablo Carreño, deuxième tête de série, a battu le Serbe Filip Krajinovic 6-2, 6-4 remporter le titre du tournoi de tennis de Hambourg, le deuxième de l’année et le sixième de sa carrière.

Le joueur asturien, treizième au classement ATP, Il a profité de la solidité de son service pour battre le Balkan, qui aspirait dans la compétition allemande au premier succès de sa carrière.

Carreño, qui a affronté le duel avec le titre de Marbella remporté en 2021 qui s’est ajouté à ceux obtenus en 2019 à Chengdu, à Estoril en 2017 et ceux de Moscou et Winston Salem en 2016, a réussi à casser le service de son rival dans le troisième jeu du premier set et à conserver l’avantage jusqu’à la fin de la manche, qui a gagné le reste.

Il a prolongé sa domination au début du deuxième set qui a aussi commencé par la casse. Puis il s’est accroché au sien jusqu’à ce qu’il atteigne la fin du triomphe après une heure et vingt-trois minutes de jeu.

Carreño, qui a disputé sa neuvième finale à Hambourg et avait perdu dans deux des trois affrontements avec le Serbe, étendu son record à six titres. Krajinovic a cependant accentué leur mauvaise relation dans les matchs décisifs. Il a perdu les quatre finales qu’il a disputées jusqu’à présent.