Carreño gagne et Ramos surprend Aliassime

11/10/2021 à 17h01 CEST

.

joueurs de tennis espagnols Albert Ramos et Pablo Carreño qualifiés pour le troisième tour d’Indian Wells, un tournoi auquel Carlos Alcaraz et Pedro Martínez ont dit au revoir.

Albert Ramos a remporté un triomphe de grand mérite en battant le Canadien Felix Auger-Aliassime, septième tête de série et numéro 11 mondial. Ramos a remporté le match 6-4 et 6-2 en une heure et 17 minutes.

L’Espagnol, qui occupe la 48e place du classement ATP, venait de battre l’Italien Lorenzo Musetti et affrontera le Géorgien Nikoloz Basilashvili, numéro 36 mondial, au troisième tour.

De son côté, Pablo Carreño, douzième tête de série, Il a remporté avec solvabilité l’Équatorien Emilio Gómez par 6-1 et 6-4 en une heure et 11 minutes.

Au croisement suivant, l’attend la Russe Karen Khachanov, qui occupe actuellement la 29e position du classement ATP (Carreño est numéro 16).

C’était le premier match de Carreño dans le désert californien puisque, en raison de son classement, il n’a pas eu à jouer le premier tour.