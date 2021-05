Carreño, Kyrgios, Verdasco et López, dans l’affiche enregistrée

19/05/2021

Activé à 15:27 CEST

.

Paul Carreno, numéro 12 mondial, a confirmé sa participation au Championnats ATP de Majorque, qui se déroulera du 19 au 26 juin sur les courts en gazon naturel du Mallorca Country Club à Santa Ponça.

Carreño, vainqueur de cinq titres ATP, rejoindra d’autres joueurs de tennis qui joueront également à Calviá, dont l’Australien Nick Kyrgios et l’espagnol Fernando Verdasco Oui Feliciano Lopez.

«Je suis très heureux qu’il y ait un nouveau tournoi ATP en Espagne et de pouvoir confirmer ma participation», a-t-il déclaré Carreno.

«Nous avons l’habitude de devoir nous préparer pour Wimbledon dans des endroits où le temps n’est généralement pas beau, et de pouvoir le faire dans un endroit comme Majorque, et aussi avec les fans dans les gradins qui nous soutiennent, ce sera fantastique et expérience très positive afin d’affronter les meilleures options du troisième Grand Chelem de la saison & rdquor;, a ajouté le double demi-finaliste de l’Open des États-Unis.

Les organisateurs ont également annoncé dans un communiqué que l’une des grandes nouveautés de l’ATP Mallorca sera l’utilisation, pour la première fois en Espagne, du “live hawk eye”.

Pour cela, 54 caméras seront installées sur les trois courts de compétition du tournoi, avec lesquels il est prévu d’analyser en direct un total de 38 600 marques différentes de balles tout au long de l’événement.

De plus, le court central sera entièrement recouvert de panneaux LED à 360 degrés, ce qui permettra de projeter les revues instantanées de ces coups plus douteux – dits «close calls» – sur le moment et au pied du court.

1000336