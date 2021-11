Carreño passe la première manche du Masters de Paris

02/11/2021 à 00:55 CET

.

L’Espagnol Pablo Carreño a vaincu le premier tour des 1000 Masters de Paris après avoir battu le Français Benoit Paire en deux sets (6-3 et 6-4). L’Asturien, douzième tête de série, n’a pas laissé le choix à son rival.

Andy Murray a tiré cruellement du tournoi, incapable de profiter d’aucune des sept balles de match qu’il avait pour effectuer un retour contre l’Allemand Dominik Koepfer qui n’est pas arrivé.

C’était un adieu injuste à la carrière de Murray, qui s’est accroché à un match impossible à la limite, guidé par une réaction louable qui l’a finalement laissé au bord d’une victoire après trois heures de combat (6-4, 5-7 et 7-6 (9)).

Murray avait déjà régné à Paris il y a cinq ans. Puis ce fut le meilleur moment du tennisman écossais, installé dans la partie haute du circuit et rivalisant main dans la main pour le succès avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Rien à voir avec la situation de ces derniers temps Murray, relégué pour cause de blessures à un rôle mineur. A 34 ans, plombé par ses problèmes physiques, il cherche la motivation à chaque match et à chaque épreuve.

Détenteur de 46 titres, dont trois du Grand Chelem, Murray n’a pas atteint le sommet de la compétition depuis sa victoire à Anvers il y a deux saisons. Il a joué pour la première fois avec Koepfer, qui n’a pas reculé malgré l’amélioration de son rival et qui a résisté malgré la défaite.

Koepfer, 58e mondial, jouera au deuxième tour contre le vainqueur du match entre le Canadien Felix Auger Aliasimme, neuvième tête de série, et l’Italien Gianluca Mager, issu du tour de qualification.

Vous adorez le voir ❤️ #RolexParisMasters pic.twitter.com/fypG2F12wf – ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) 1er novembre 2021

Un autre Britannique, Cameron Norrie, dixième tête de série, s’est avancé après avoir vaincu l’Argentin Federico Delbonis. Il se démarque dans le parcours Norrie qui a sorti cette année son palmarès avec des titres au Masters 1000 à Indian Wells et au tournoi de Los Cabos. Mais il a également frôlé le succès dans quatre autres (San Diego, Londres, Lyon et Estoril) dont il a été finaliste.

Norrie, treizième du circuit, s’est imposé 6-2 et 6-1 face au Sud-Américain qui n’a pas pu affronter son rival. Le Britannique jouera au deuxième tour avec le vainqueur du match entre le Serbe Filip Krajinovic et l’Américain Reilly Opelka.

Le tournoi de Paris a perdu sa première tête de série, le Kazakh Aslan Karatsev, vainqueur cette année à Moscou et Dubaï et finaliste à Belgrade, qui a perdu contre l’Américain Sebastian Korda 6-2, 6-7 (9) et 7-6 (5). Korda jouera au deuxième tour avec le vainqueur du duel entre le Croate Marin Cilic et l’Espagnol Alejandro Davidovich.

Par ailleurs, le Hongrois Marton Fucsovic, qui a laissé l’Italien Fabio Fognini sur la route, est devenu le premier rival du Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, au Masters 1000 de Paris tandis que le Biélorusse Ilya Ivashka, bourreau de l’Espagnol Albert Ramos , jouera contre le Russe Daniil Medvedev, actuel champion.

Medvedev, qui a remporté le titre la saison dernière, a également un adversaire au Masters 1000 de Paris. Le Russe, deuxième favori, jouera avec le Biélorusse Ilya Ivashka qui a éliminé l’Espagnol Albert Ramos au premier tour par 6-3 et 7-6 (2).

L’Allemand a aussi un adversaire Alexander Zverev, quatrième tête de série, qui affrontera le Serbe Dusan Lajovic après avoir battu l’Américain Mackenzie McDonald 6-3, 6-4.

Le Kazakh Alexander Bublik est revenu du Britannique Daniel Evans (2-6, 7-5 et 7-5) et a rencontré le Norvégien Casper Ruud, sixième tête de série tandis que le Français Adrian Mannarino a fait tomber le Géorgien Nikoloz Basilashvili 6-2 et 6 – Quatre.