Carreño survit à Gómez et donne la victoire à l’Espagne

26/11/2021 à 21:12 CET

Pablo Carreño survécu à la poussée de Emilio Gomez, qui n’a jamais baissé les bras, pour remporter une victoire déchirante en trois sets, 5-7, 6-3 et 7-6 (5), après deux heures et 37 minutes, pour assurer le triomphe de l’Espagne contre l’Equateur, lors du lancement de groupe A de la finale de la Coupe Davis qui se déroule à Madrid.

Carreno, numéro un de l’équipe de Sergi Bruguera après la défaite de Roberto Bautista, qui a ensuite été rejoint par Carlos Alcaraz, positif au covid, il s’est heurté à un rival féroce, renforcé par son bon service, qui a tenu le gars jusqu’au dernier ballon.

Pablo Carreño il dut ramer à contre-courant. Puis il a eu le jeu en main et s’est emmêlé. Il avait un avantage de 5-3 dans la manche finale. Il a ensuite eu deux balles de match que l’Equatorien, fils de celui qui a été champion de Roland-Garros en 1990 Andrés Gomez, enregistré.

L’Asturien a tenu bon malgré le fait que l’Equatorien n’ait jamais faibli, ce qui a poussé l’Espagnol à bout. Carreño a perdu le premier set, s’est amélioré dans le deuxième et a mené le match à un bris d’égalité.

L’Espagnole, bronze olympique à Tokyo et championne à Marbella et Hambourg, a accéléré dans le dernier quart-temps. Il est allé 4-1 et a ouvert la voie à la victoire finale, mais Gomez a récupéré.

La dernière étape était une montagne russe. N’importe qui pouvait gagner. Carreno, qui n’a pas pu boucler ses deux balles de match, n’a pas décliné. Il a risqué et gagné dans un « tie-break » dans lequel tout pouvait arriver.

Le triomphe de Carreno il rejoint celui de Feliciano López dans le premier point de la série. Feliciano, choisi pour être le numéro deux de l’équipe espagnole après la perte d’Alcaraz, a obtenu le premier point en battant Roberto Quiroz par 6-3 et 6-3.

Le résultat final sera déterminé après le troisième point en jeu, celui du double. Pablo Carreño et Marcel Granollers Ils joueront pour l’Espagne et Gonzalo Escobar et Diego Hidalgo avec l’équipe de l’Équateur.