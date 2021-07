Carreño tombe contre Khachanov et jouera pour le bronze

Danniil Medvedev, battu par Pablo Carreño en quarts de finale, s’est posé une question. « Pourquoi ne jouez-vous pas toujours à ce niveau ? Il gagnerait de gros tournois…”. L’Espagnol venait de renverser le numéro deux mondial et de gagner en jouant pour être en finale olympique, pour d’obtenir déjà l’argent, devant Karen Khachanov. Mais aujourd’hui, une version plus humaine de l’espagnol est apparue avant le russe. Vulnérable. Perdu 6-3 et 6-3 en 1h : 20 et ce samedi il devra se battre pour le bronze contre le perdant de Novak Djokovic-Alexander Zverev.

Sur le papier, il semblait plus facile d’entrer en finale face à Khachanov, 25e de l’ATP, et de sécuriser ainsi le plateau. avoir à gérer dans le match de bronze avec le numéro un Novak Djokovic ou le cinq, Alexander Zverev, mais c’est le panorama qui s’offre à Carreño, qui a raté un beau train.

Les gijonés (30 ans et 11e de l’ATP) il est apparu dans le centre de tennis Ariake, en pleine chaleur (30 degrés et 75 % d’humidité) et avec un ciel menaçant d’orage, sachant qu’il était devant la grande opportunité. Mais il n’a jamais trouvé le chemin. Khachanov, avec des entraînements comme des missiles et sert à plus de 200 km/h, il n’a jamais permis à Carreño d’accélérer le rythme.

Au premier set, le Moscovite qui a été formé à Barcelone, a cassé au cinquième jeu et n’a pas relâché. Dans le second, la tour russe (1,92) a continué à mesurer ses tirs. Et la pause est tombée à 4-2. Carreño n’a pas été en mesure de réagir. Ce qui serait la 13e médaille du tennis espagnol à certains Jeux est encore possible. Et ce serait du bronze.