23/11/2021 à 18:36 CET

Joël Xaubet

Les Manchester United cherche à entamer une nouvelle étape avec l’aide de son coach par intérim, Michael Carrick. Le nouvel entraîneur des Diables rouges, n’a pas tardé à amorcer une « révolution » dans son équipe et est revenu pour inclure Van de beek dans le onze de départ au détriment de la star de l’équipe, Bruno Fernandes, qui est resté sur le banc de l’Estadio de la Cerámica.

Bruno Fernandes à l’extérieur, Van de Beek à l’intérieur

Après le licenciement de Ole Gunnar Solskjaer, les changements chez United ont déjà commencé. Michael Carrick a décidé de parier sur un premier onze de départ plein de surprises, à commencer par son principal générateur de jeu, Bruno Fernandes. Le Portugais a été exclu de l’équipe qui jouera un match crucial pour les intérêts de ceux de Manchester contre Villarreal. Le remplaçant, encore plus inattendu, est le regretté Donny Van de Beek, qui a succédé à Fernandes et Il jouera pour la première fois depuis longtemps un match important en tant que titulaire.Une autre victime de l’arrivée de Carrick est Rashford, l’idole locale semble ne pas avoir toute la confiance de son entraîneur et il a perdu la place au profit d’Anthony Martial.

De plus, il semble que l’entraîneur anglais soit prêt à récupérer des joueurs importants. Jadon sancho, qui cherchera à regagner la confiance perdue avec Solskjaer et Redevenez le grand joueur qu’il a prouvé être au Borussia Dortmund.

Ainsi, le changement de manager à Manchester United semble avoir entraîné un nouveau départ pour certains des joueurs qui comptaient le moins pour Solskjaer.