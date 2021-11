Carrick mène Man Utd en CL les 16 derniers alors que Ronaldo et Sancho frappent

Manchester United a réservé sa place pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après que le premier match de Michael Carrick en tant que patron par intérim s’est soldé par une victoire 2-0 à Villarreal.

Qui d’autre que Cristiano Ronaldo a attrapé son premier match tard après une erreur défensive de l’équipe locale, avant que Jadon Sancho ne marque son premier but pour le club pour sceller la victoire. United n’a pris vie que dans les 20 dernières minutes, après une prestation largement défensive jusque-là, mais ne s’en souciera pas du tout car ils ont atteint la phase à élimination directe avec un match à perdre.

Le manager par intérim Michael Carrick a donné le départ à Donny Van De Beek et a nommé Bruno Fernandes parmi les remplaçants alors qu’il sélectionnait sa première équipe United pour le match en Espagne.

Van De Beek n’a effectué que son troisième départ de la saison à la place de Fernandes, l’un des quatre changements apportés au onze de départ battu 4-1 à Watford samedi, Fred remplaçant Nemanja Matic et Anthony Martial commençant devant Marcus Rashford.

L’autre changement a été imposé avec Alex Telles à l’arrière gauche à la place de Luke Shaw.

Le patron de Villarreal, Unai Emery, comprenait l’ailier Arnaut Danjuma et le milieu de terrain Etienne Capoue à ses côtés. Mais Paco Alcacer, qui a marqué lors du match retour à Old Trafford, faisait partie des remplaçants.

Une première période assez austère n’a produit que trois tirs cadrés, avec un United très défensif n’en ayant qu’un seul.

Qui d'autre? Le premier but du mandat de Michael Carrick en tant que patron par intérim de Man Utd est marqué par Cristiano Ronaldo

Les Red Devils étaient cependant reconnaissants envers David de Gea. Le stoppeur a fait un arrêt impressionnant pour nier Manu Trigueros dans cette période d’ouverture.

L’Espagnol était de nouveau à son meilleur à l’heure de jeu. Un autre effort de Trigueros a été martelé dans le gazon, mais De Gea a fait un arrêt brillant du bout des doigts.

L’ancien attaquant de Bournemouth Arnaut Danjuma a ensuite flambé au-dessus de la barre depuis le bord de la surface, alors que l’équipe de LaLiga continuait de dominer.

Les changements de Carrick font toute la différence

Carrick a cherché à ajouter un élan offensif en faisant appel à Marcus Rashford et Bruno Fernandes. La paire a remplacé Van de Beek et Martial avec un peu plus de 20 minutes à jouer.

Ces changements ont donné à United la meilleure chance de jouer. Fernandes a retrouvé Jadon Sancho, qui a battu son homme avant de voir son effort sauvé par Geronimo Rulli.

Jadon Sancho marque son premier but à Man Utd! Une finition fracassante pour compléter un compteur craquant et sceller la victoire. Travail effectué en Espagne.

United avait enfin retrouvé un peu de vie et ils ont pris les devants grâce à Ronaldo avec 12 minutes à jouer.

La légende des Diables rouges a lobé le gardien depuis le bord de la surface. Cependant, il avait une énorme dette de remerciement envers Fred, qui a repris possession dans une zone dangereuse.

Sancho a ensuite scellé la victoire à la 90e minute. L’homme d’Angleterre a tiré dans le toit du filet après une rapide pause de United.