Le manager par intérim de Man Utd, Michael Carrick, est « très clair » sur les changements qu’il apportera après le départ d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le Norvégien a été limogé dimanche après la défaite écrasante de Man Utd 4-1 contre Watford. Sa position était menacée depuis la défaite 5-0 de ses rivaux de Liverpool, mais la manière dont la défaite à Vicarage Road a forcé le conseil d’administration du club à agir.

Carrick, qui a disputé 464 apparitions avec les Red Devils entre 2006 et 2018, prendra en charge les prochains matchs. Son premier match dans le domaine technique sera contre Villarreal en Ligue des champions mardi soir.

Man Utd est à la recherche d’un manager de transition pour prendre la relève jusqu’à la fin de la campagne. En termes de remplaçants permanents, Zinedine Zidane, Brendan Rodgers, Erik ten Hag et Mauricio Pochettino ont tous été liés.

Lors de sa première conférence de presse sur la sellette, Carrick a envoyé un message d’adieu à Solskjaer. « Tout d’abord, cela a été une période émouvante pour tout le monde au club », a-t-il déclaré (via Manchester Evening News). « J’ai travaillé avec Ole pendant trois ans et je le connais depuis bien plus longtemps. Connaître la personne qu’il est, les valeurs qu’il a, comment il traite les gens. Le voir perdre son emploi a été difficile pour moi et pour beaucoup de gens au club.

« Je pense que vous pouvez dire à partir de l’émotion d’hier ce qu’il signifiait pour tout le monde. Les résultats sont tout – même si vous créez le bon environnement, vous n’obtenez pas ce que vous méritez. Un grand merci de notre part à tous.

L’attention s’est ensuite tournée vers les changements que Carrick pourrait apporter à la formation de départ. Il est resté timide mais a suggéré que de nouveaux joueurs pourraient apparaître.

« Nous devrons attendre et voir vraiment », a-t-il ajouté. « J’ai travaillé en étroite collaboration avec Ole, des convictions similaires en tant qu’entraîneur et manager. J’ai ma propre personnalité mais c’est très similaire parce que c’est pourquoi nous avons travaillé ensemble.

« Je ne dévoile pas mes plans, mais je suis très clair dans mon esprit. »

Sur la forme décevante du club, l’ancien milieu de terrain a déclaré: « Nous pourrions nous asseoir et parler de certaines choses. Pas le temps de regarder en arrière maintenant, de savoir ce que j’aurais pu mieux faire dans mon esprit.

« C’est facile de chercher ailleurs, en tant que joueur, j’étais exactement le même. Pour moi, la prochaine étape est un vol vers l’Espagne et la préparation de demain.

Le capitaine du club Harry Maguire était également présent à la conférence de presse. Il a déclaré : « Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Nous sommes dans le même bateau. En fin de compte, le manager a payé le prix, nous sommes tous tellement déçus par cela. Nous savons que nous n’avons pas été assez bons. Nous en avons parlé. Les gars veulent réussir.

« Cela a été une période très difficile en tant que joueurs, [with] le respect que nous avions pour le patron. Nous avons fait un voyage ensemble.

«Pour qu’il vienne nous parler hier, c’était difficile. Le résultat de samedi n’était pas assez bon mais les résultats récents n’ont pas été assez bons. C’est une entreprise de résultats et Ole en a payé le prix et nous devons également assumer une grande responsabilité. Nous devons remettre ce club là où il était.

L’arrière central a admis que les problèmes de United avaient « fait boule de neige » ces dernières semaines. « Je pense que dans le football, il y a des hauts et des bas. La période la plus difficile pour beaucoup au niveau du club », a-t-il poursuivi.

« Cela n’a pas été assez bon, pas de livraison individuelle ou collective. Il a fait boule de neige d’une chose à l’autre.

« Nous devons trouver quelque chose en nous-mêmes pour trouver cette concentration et cette mentalité. »

