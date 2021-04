Carrie: 13 faits sur les coulisses du film classique de Stephen King

Carrie avait à l’origine des scènes de début et de fin totalement différentes, qui présentaient des roches tombant du ciel

Lors de la première lecture de Carrie de Stephen King, une séquence qui a particulièrement captivé l’imagination de Lawrence D.Cohen était l’article inclus sur la façon dont une jeune Carrie White avait réussi à faire pleuvoir des pierres sur sa maison, et il y a longtemps que cette partie du livre inspiré à la fois le début et la fin du film. Malheureusement, des problèmes sur le plateau se sont opposés.

Lors du tournage de ce qui aurait été un prologue, ils se sont rendu compte que les pierres qu’ils laissaient tomber n’étaient pas des roches, mais simplement de l’eau. Et alors que les rochers allaient à l’origine écraser la Maison Blanche à la fin du film, des difficultés techniques ont empêché que cela se produise, et il a été décidé que la structure brûlerait et s’effondrerait simplement. Certaines des séquences tournées de la scène d’ouverture originale ont été réutilisées pour la fin de la coupe finale, mais tous les signes indiquent que le reste est perdu.