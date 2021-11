Carrie Ann Inaba enfreint la règle du jeu majeur

La juge de Dancing With the Stars Carrie Ann Inaba n’est pas tombée d’une chaise pendant Janet Jackson Night, mais elle a quitté la table du juge dans un bref instant qui a fait vibrer les fans sur Twitter. Après que son ancienne co-star de The Talk, Amanda Kloots, ait joué, Inaba a couru de son siège pour faire un câlin au candidat. Certains fans ont accusé Inaba de faire preuve de favoritisme, mais Kloots et son partenaire de danse professionnel Alan Bersten ont obtenu de bons scores de tous les juges tout au long de la saison.

Kloots et Bersten ont dansé une danse de style jazz sur « Miss You Much » lundi. Après une semaine de répétitions difficile, comme le montre le package de pré-danse, la performance était parfaite. Quand ce fut au tour d’Inaba de commenter la performance de Kloots, Inaba est entré sur scène et a serré Kloots dans ses bras.

Carrie Ann si sacrément triflin wtf était-ce? C’est pourquoi nous manquons de temps #DWTS – cam (@4everkandi) 9 novembre 2021

L’animatrice Tyra Banks a fait un signe de l’oreille, notant qu’elle avait reçu un message des producteurs disant qu’ils ne pouvaient pas arrêter le spectacle en direct. Inaba n’a pas proposé de critique et Banks est passé à Len Goodman. Kloots et Bersten ont fini par obtenir des 10 des quatre juges, donc Inaba n’était pas le seul enthousiasmé par la performance.

Inaba et Kloots sont devenus amis lors de leurs passages ensemble sur The Talk. Même avant le début du spectacle, on craignait qu’Inaba fasse du favoritisme envers son amie. Dans une interview à Parade, Kloots a déclaré qu’elle espérait que son amie ne lui accorderait pas un traitement spécial.

CARRIE ANN ET LE COVID #DWTS – Brina (@brina_val) 9 novembre 2021

« Je souhaite qu’elle soit une juge impartiale », a déclaré Kloots le mois dernier. « Non, Carrie Ann est une danseuse, et elle sait que je veux un amour dur. Elle sait que je veux des corrections. Elle sait que je veux qu’elle soit dure avec moi. Et aussi, ce n’est pas sa personnalité. C’est une honnête, forte femme. Elle doit faire son travail et je veux qu’elle fasse son travail. Je vous promets qu’il n’y aura pas de traitement spécial là-bas. J’aimerais qu’il y en ait. »

Kloots était un danseur d’ensemble à Broadway. Elle a rencontré son deuxième mari, le regretté Nick Cordero, alors qu’elle travaillait sur Bullets Over Broadway. Elle a attiré l’attention nationale lorsqu’elle a relaté chaque étape de la lutte de Cordero contre les complications du COVID-19 avant sa mort en juillet 2020. Elle a rejoint The Talk de manière permanente en janvier et a publié son livre Live Your Life, écrit avec sa sœur, en juin. DWTS est diffusé sur ABC à 20 h HE le lundi.