Carrie aurait-elle pu économiser gros ? Un cardiologue pèse…

Avons-nous! obtenir un avis d’expert sur la mort de M. Big ? Abso – f –– kin – luthly.

Bien que nous soyons toujours confrontés au fait que Big (Chris Noth) a effectivement disparu — ou non, selon Ryan Reynolds, mais nous m’écartons — E! News a parlé au cardiologue et ancien président de la LA County Medical Association Dr Sion Roy pour discuter si oui ou non Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) aurait pu sauver son mari.

Dans le premier épisode du très attendu redémarrage de Sex and the City, And Just Like That…, Carrie trouve un Big partiellement conscient par terre à l’extérieur de la douche souffrant d’une crise cardiaque. Mais au lieu d’appeler le 9-1-1, elle le tient et pleure.

Le Dr Roy dit que même si « ce qui se passait exactement n’était pas clair parce qu’il n’y avait pas eu de véritable dialogue significatif », Carrie aurait dû « appeler le 9-1-1, écraser, essayer de comprendre ce qui n’allait pas pendant que l’urgence les services étaient en route.

Et ce n’est pas tout, car le Dr Roy note que Carrie devrait commencer une compression thoracique lorsque Big a commencé à perdre son pouls.

Bien que Carrie aurait pu être un peu plus proactive, le Dr Roy explique que « plus probablement qu’improbable, si nous prenons ce scénario pour argent comptant, il allait probablement mourir de toute façon ». Alors, lâchez vos fourches, les amis.