Carrie Bradshaw est la patronne du syndrome du personnage principal

Si vous avez déjà commencé à vous demander exactement quand Carrie Bradshaw est passée d’une héroïne de comédie romantique courageuse et charmante à une narcissique déchaînée, la réponse est dans la saison quatre, épisode 16, « Ring a Ding Ding » de Sex and the City, à exactement 18 ans. minutes et 57 secondes.

L’épisode est le dernier sur les fiançailles rompues de Carrie avec Aidan (John Corbett). Après son départ, elle reçoit un document légal lui demandant de payer son appartement, qu’il avait acheté en partant du principe qu’ils y vivraient ensemble. Carrie n’a pas l’argent pour l’acompte ; par sa propre comptabilité, elle a dépensé tout son argent en chaussures. Elle essaie de récupérer de l’argent de toutes les manières possibles, notamment en se concentrant sur la coûteuse bague de fiançailles laissée à la suite des noces brisées de son amie Charlotte (Kristin Davis).

« Pourquoi ne m’avez-vous pas offert l’argent ? » Carrie demande, avant de se lancer dans une conférence sur la façon dont elle-même a toujours soutenu son amie.

La réponse raisonnable et aimante de Charlotte – que Carrie est une femme de 35 ans qui doit régler ses propres finances – offense Carrie au plus profond d’elle-même. Elle sort en trombe de l’appartement de son amie.

À la fin de l’épisode, une Charlotte suffisamment intimidé lui donne la bague Tiffany de 2,17 carats et va jusqu’à dire à Carrie qu’il était mal de ne pas lui offrir 30 000 $ pour son acompte. Carrie accepte l’argent et dit à Charlotte qu’elle la remboursera. La série ne montre jamais Carrie coupant un chèque à Charlotte. (Sans parler de Paper-Covers-Rock-Gate, deux saisons plus tard, dans lequel Carrie passe au bulldozer la nouvelle des nouveaux fiançailles de Charlotte en déplorant une rupture récente. Autant dire que cette scène implique un post-it et vous donnera envie de crier .)

La vérité, c’est qu’il existe deux Carries Bradshaw : la coquette et excentrique que nous sommes censés suivre à travers ses hauts et ses bas et le vampire psychique sociopathe qui laisse ses petits amis comme des enveloppes d’eux-mêmes et intimide ses petites amies pour des raisons inconditionnelles ( financière !), tout en refusant de leur laisser ne serait-ce qu’un instant au soleil.

La frontière entre la Carrie que nous aimons et la Carrie que nous détestons est mince, à voir ou à revoir.

Le fait est que, bien que ce type de comportement égoïste soit étrange, il n’est pas étranger à la plupart des gens ; c’est un ensemble de traits basés sur la réalité. Aujourd’hui, on a un nom — un diagnostic non médical, même — pour cette façon d’être : le syndrome du personnage principal. Le concept, popularisé sur TikTok par la génération Z, est comme une affliction où quelqu’un agit comme et croit que le monde est centré autour d’eux. Tout comme Carrie.

Carrie Bradshaw est évidemment le personnage principal de Sex and the City et de son prochain redémarrage, And Just Like That, mais ce qui est vraiment ennuyeux – et pertinent – ​​est la façon dont ce personnage agit comme si elle savait qu’elle était la vedette de sa propre émission.

Comment Carrie Bradshaw est devenue un avatar du syndrome du personnage principal

Le syndrome du personnage principal en tant que terme est utilisé, souvent de manière sardonique ou ironique, pour définir un comportement où quelqu’un agit comme (et croit peut-être même que) le monde réel sert essentiellement de série télévisée sur sa propre vie. Cela se caractérise par un comportement qui indique que tout ce qui se passe n’existe que pour faire avancer leur histoire ou contribuer à leur propre illumination, et qu’ils ressentent et comprennent les choses avec une plus grande clarté que les personnes qui les entourent.

Des plateformes comme Instagram et Facebook nous incitent à organiser et à romancer nos vies depuis des années maintenant. C’est arrivé au point que ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux est devenu une performance à laquelle nous participons tous, que nous savons tous n’être qu’un autre fantasme. Et puisque nous sommes tous les personnages principaux de nos propres flux sociaux, ce n’est pas une grande surprise que ce comportement ait basculé dans quelque chose d’extrême.

Rebecca Jennings de Vox a repéré la tendance des personnages principaux à l’été 2020 où les jeunes femmes s’imaginaient ironiquement (ou non) comme les personnages principaux de leurs propres scénarios sur TikTok. Depuis lors, le terme est devenu de plus en plus autoréférentiel et autodérision comme moyen de reconnaître nos propres moments de comportement égocentrique.

Carrie Bradshaw est un avatar utile pour le syndrome du personnage principal car oui, évidemment, elle est le personnage principal littéral de son émission. Au-delà de cela, cependant, son manque absurde d’auto-réflexion devient parfois un miroir pour le spectateur. Elle est un conduit par lequel vous pouvez vous sentir libre de rire de votre propre comportement surmené : peut-être que vous ressentez une tristesse si puissante ou une clarté émotionnelle si intense que vous avez l’impression que personne d’autre que vous ne pourriez jamais comprendre. Bien sûr, ce n’est pas le cas, mais il peut être agréable de se vautrer, et c’est pourquoi l’attraction de MCS – d’« être une Carrie » – est si forte.

« Je suis une Carrie » aurait pu signifier être dragueur, romantique ou charmant à l’époque de la première de la série en 1998, mais le sens a évolué avec le personnage. Maintenant, cela peut signifier quelque chose de beaucoup plus proche de « bien sûr, je suis égoïste, mais assez intelligent pour le chronométrer pour ce qu’il est ».

Carrie Bradshaw n’a jamais été censée être racontable

L’une des meilleures analyses que j’ai lues sur Sex and The City qui m’a aidé à comprendre ma propre aversion pour Carrie est l’affirmation d’Emily Nussbaum selon laquelle Carrie est un anti-héros. Carrie, soutient Nussbaum, ressemble plus à Tony Soprano ou Don Draper qu’à Mary Richards dans The Mary Tyler Moore Show ou Lucy Ricardo I Love Lucy. Ce n’est pas vrai depuis le début, mais le tournant se produit lorsqu’elle sort avec, rompt et a plus tard une liaison avec un personnage connu dans presque toute la série uniquement sous le nom de Big (Chris Noth).

Carrie Bradshaw vous montre que seul un personnage principal peut utiliser une boîte à chapeau comme accessoire.

« Un homme pratiquement tissé de drapeaux rouges, Big n’était pas là pour sauver Carrie ; au lieu de cela, son «grand amour» était un empoisonnement lent », a écrit Nussbaum. « Elle a filé, devenant anxieuse, obsessionnelle et, malgré son charme, follement égocentrique – selon ses propres mots, » la femme effrayante dont la peur a rongé sa raison « . »

Cette critique fait tout ce que Carrie fait d’antipathique – faire honte à Charlotte en versant un acompte pour sa maison; être un crétin au sujet du peeling chimique de Samantha lors de sa fête du livre ; frapper physiquement Big parce qu’il roule sur elle pendant son sommeil ; inviter Big à la cabane de campagne d’Aidan; traquer plus d’un ex de l’ex; dire à ses amis qu’il est logique qu’ils suivent une thérapie et qu’elle n’en a pas besoin, à l’infini – cela a du sens. Nous ne sommes pas censés l’aimer ou ses actions parce qu’elles sont vraiment mauvaises, perpétrées par une femme que nous ne sommes pas censés soutenir.

Mais Carrie étant une personne pourrie n’est que la moitié de la réponse. Le problème qui suscite mes gémissements hurlants est que la série ne semble jamais vraiment comprendre à quel point son comportement est dérangé. Parce que SATC fonctionne comme une comédie romantique sérialisée, les ruptures et les chagrins d’amour qui sont la cause (ou tout aussi souvent causés par) son comportement sont considérés comme de véritables moments de douleur et de perte – mais le fait qu’ils soient si souvent les conséquences de ses propres actions sont négligées.

Avant tout, la série est censée parler d’amitié, c’est là que ça me tombe vraiment dessus. Je ne m’attends pas à ce que quelqu’un comme Carrie reconnaisse pleinement la nature illimitée de son égoïsme, mais la logique de la série vous amènerait à vous attendre à ce que quelqu’un d’autre le fasse. Voici une femme qui est toujours avec ses trois meilleures amies adultes professionnelles et adultes, et aucune d’entre elles ne souligne qu’elle est une amie terrible et horriblement égoïste. En ne la poussant pas vraiment, ils s’aplatissent juste en accessoires.

Miranda, dans tout son sarcasme bien-pensant, ne demanderait-elle pas : « Carrie, dis-moi que tu n’as pas fait honte à Charlotte de te donner sa bague de fiançailles ? Ou Charlotte ne lui rappellerait-elle pas fermement mais poliment les paiements de temps en temps ? Samantha n’en ferait-elle pas une blague sexuelle, en se demandant si son amie est aussi obsédée par elle-même au lit ?

Je suis ravi de voir si, avec les nombreuses années entre la série originale et le nouveau redémarrage And Just Like That (qui a été créé le 9 décembre à minuit), les scénaristes de la série auront Carrie prendre conscience de son propre égoïsme qu’elle pas avant. La garder égocentrique et juste maintiendrait l’intégrité du personnage, je suppose, même si cela pourrait transformer la mini-série en une montre de haine de Carrie ou un récit de prudence pour certains fans dévoués.

Mais il serait également fascinant de la voir se débattre ou être gênée par son comportement passé ou avoir une blague jetable sur son horreur (justice pour Charlotte). Après avoir vu les deux premiers épisodes, il semble que la série prépare un énorme changement de vie pour Carrie. Si cela conduit à une évolution mentale ou émotionnelle majeure, nous devrons trouver un autre saint patron de ce syndrome embêtant, mais il serait rassurant de savoir que les gens, et peut-être même les personnages principaux, grandissent.