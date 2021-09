Carrie Bradshaw fait encore quelque chose qui met ses fans en colère

Tout bon fan de Sex And The City sait que Carrie, au fil des saisons, plus elle a essayé d’arrêter de fumer. Surtout, elle était persuadée qu’elle devait arrêter de fumer quand cela a commencé à affecter sa relation avec Aidan, joué par John Corbett, qui d’ailleurs, revient cette saison d’And Just Like That. Nous savons maintenant que malgré tous les efforts que vous avez déployés pour arrêter de fumer, le protagoniste est revenu à cette habitude.

Il existe un compte Instagram dédié à la documentation de chaque tenue que Carrie, Charlotte, Miranda et Samantha ont portée dans la série, et lorsque ces photos de Bradshaw fumant dans la voiture ont été publiées, il a mené une enquête pour savoir ce que les fans pensent de la série sur le fait que Carrie est retournée au cigare. Plus de la moitié préconisent de laisser la protagoniste être et sa dépendance à la nicotine, tandis que d’autres sont contre le retour à cette habitude.