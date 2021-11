Carrie et Mr. Big recréent l’une des scènes les plus romantiques de Sex And The City

Alors, avec qui Carrie est-elle avec Mr. Big ou avec Jon Tenney, qui joue son autre amour dans la série ? Nous ne connaissons pas encore la réponse, mais en attendant, laissons-nous tous les détails de la scène qu’ils ont enregistrée.

Sur les photos, Carrie et Mr. Big apparaissent en calèche à travers Central Park ce qui nous a immédiatement rappelé cette même image mais il y a 20 ans dans Sex and the City dans lequel l’actrice porte des cheveux courts et une robe de lingerie noire et lui, comme d’habitude, super élégant en tailleur. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, cela se passe exactement dans le chapitre intitulé « I Heart New York » de la quatrième saison.

(HBO)