Carrie et Mr. Big reviennent à Paris et les fans ne peuvent pas de nostalgie

Jusqu’au moment on ne sait pas ce qu’ils font à paris. Étaient-ils en vacances, au travail ou qu’est-ce qui les ramène exactement dans la ville qui les a trouvés il y a des années ? Mettent-ils leur propre cadenas comme signe qu’ils seront ensemble pour toujours ? Nous pourrons savoir tout cela et plus jusqu’à la première.

Au cas où vous ne vous en souvenez pas dans la finale de la série originale (2004), M. Big poursuit Carrie à Paris et avoue finalement que c’est elle et ils reprennent leur romance.

D’après le premier teaser de And Just Like That, Carrie et Mr. Big sont toujours ensemble, très heureux et amoureux. Dans l’aperçu, vous pouvez voir comment ils s’embrassent et s’embrassent. Cela montre aussi qu’ils sont préparer le dîner ensemble.