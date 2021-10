Carrie Fisher était l’une des rares véritables icônes hollywoodiennes

« Je devais la partager et je n’aimais pas ça », a déclaré Fisher à propos de Reynolds sur Fresh Air de NPR lors d’une vaste tournée de presse faisant la promotion de son huitième livre, The Princess Diarist, à peine un mois avant sa mort. « Quand nous sommes sortis, les gens m’ont en quelque sorte marché dessus pour l’atteindre, et non, je n’ai pas aimé ça. Et les gens ont pensé – j’ai entendu des gens dire: » Elle pense qu’elle est tellement géniale parce qu’elle est la fille de Debbie Reynolds! » Et je n’aimais pas ça; ça me rendait différent des autres et je voulais être le même. Je voulais être, vous savez, pas différent des autres. «

Elle ne pouvait s’empêcher d’être différente. N’ayant jamais été encline à être simplement la princesse Leia, bien qu’elle ne puisse pas faire grand-chose à propos de sa tranche d’immortalité cinématographique à part apprendre à l’embrasser, le plus grand rôle de Fisher était facilement elle-même.

Les dons de Fisher en tant qu’artiste, écrivain et conteur lui ont donné un débouché créatif non seulement pour ses problèmes d’enfance, mais aussi pour sa vie personnelle (elle était mariée à Paul Simon pendant à peine un an dans les années 1980 et était mère de fille Billie Lourde avec son ex agent de talent Bryan lourd), la maladie mentale (elle a expliqué qu’elle avait été aidée par la thérapie par électrochocs dans son livre Shockaholic de 2011) et quelle serait sa bataille de longue date contre la toxicomanie.

« Nous ne sommes pas éclairés », son frère, petit pêcheur, a déclaré lors de la publication du rapport d’autopsie qui a révélé qu’il y avait des traces de drogues, dont de la cocaïne, dans le système de sa sœur. « Il n’y a rien à ce sujet qui soit éclairant. » (Les tests n’ont pas pu déterminer la cause du décès, mais l’apnée du sommeil et une accumulation de tissu adipeux sur les parois de ses artères ont également été citées comme facteurs contributifs.)