Carrie Fisher honorée par sa fille Billie Lourd avec un hommage réconfortant

Carrie Fisher est décédée en 2016, et sa fille, l’actrice Billie Lourd, a marqué le jour qui aurait été son 65e anniversaire le 21 octobre en rendant publiquement quelques petits hommages à sa mère sur les réseaux sociaux. Lourd a partagé une jolie photo de son enfance sur sa grille Instagram, utilisant le style caractéristique de Fisher consistant à utiliser des emojis comme lettres pour écrire « haaa ». Elle a également partagé une photo de beignets Krispy Kreme et Coco-cola sur son histoire Instagram, écrivant « Les choses préférées de maman ».

Lourd a accueilli son premier enfant, Kingston, avec son fiancé Austen Rydell l’année dernière, et l’actrice d’American Horror Story s’est ouverte sur le podcast New Day plus tôt en octobre pour parler de ce qu’elle a appris sur la parentalité de sa défunte mère, et ce qu’elle a appris à ne pas faire. Lourd a expliqué qu’elle ne s’attendrait pas à ce que Kingston soit son « meilleur ami » comme elle l’avait été pour Fisher. « Mon travail principal quand elle était en vie était de prendre soin d’elle et de m’assurer qu’elle allait bien », a-t-elle expliqué à l’animatrice Claire Bidwell Smith, s’exprimant franchement sur les célèbres luttes de Fisher contre la santé mentale et la toxicomanie.

« J’étais le principal soutien de (Fisher), et j’avais 7 ans pendant la plupart du temps, et c’était vraiment difficile et c’est pourquoi j’ai grandi très vite, parce que j’étais sa meilleure amie », a déclaré Lourd. « J’étais sa mère, j’étais son enfant, j’étais tout pour elle. Et c’est l’une des choses que j’apprends à ne pas faire avec mon enfant. »

Fisher est décédé le 27 décembre 2016, à l’âge de 60 ans, après avoir eu une crise cardiaque lors d’un vol Londres-Los Angeles quatre jours auparavant. Il a été révélé plus tard que Fisher avait de la cocaïne et de l’héroïne dans son organisme au moment de sa mort. « Il y a beaucoup de choses que ma mère m’a appris à faire et puis il y a beaucoup de choses qui, honnêtement, pourraient avoir plus de valeur, de ce qu’il ne faut pas faire », a admis Lourd. « Et c’est l’une des choses que je ne ferai pas à mon fils, c’est mettre cette pression sur lui que j’avais sur moi. »

Cependant, Lourd s’est assuré de bien parler de sa mère, en se concentrant sur « le plus grand sens de l’humour » de Fisher et sur la joie qu’elle a apportée à sa vie. « Nous avons ri tous les jours et elle a rendu ma vie tellement amusante », se souvient-elle.