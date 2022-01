Carrie Johnson partage des photos de vacances à la plage avec Wilf, 1 et Romy

Mme Johnson a partagé des photos de Wilfred, 1 an, gambader sur la plage pendant qu’elle portait Romy

La jeune famille du Premier ministre profite du soleil hivernal sur la côte anglaise sur de nouvelles photos partagées par Carrie Johnson.

Mme Johnson, 33 ans, a posé avec sa fille d’un mois Romy blottie dans un porte-bébé tandis que Wilfred, 20 mois, pagayait dans des eaux peu profondes.

On ne sait pas si Boris Johnson les a rejoints, bien que l’une des photos semble avoir été prise par quelqu’un de sa taille.

La famille est connue pour être très protégée de sa vie privée pendant ses vacances, ne partageant jamais publiquement l’emplacement de sa destination.

Mme Johnson veille également à ne jamais publier de photos du visage de Wilfred.

Les rapports suggèrent que les photos pourraient avoir été prises à Thorpe Bay dans l’Essex.

La plage étendue et la vue de falaises blanches à travers l’eau ont également incité à penser qu’elles se trouvaient plutôt dans la région de West Wittering dans le West Sussex.

Les photos montraient également le terrier de la famille, Dilyn, courant aux côtés de Wilfred.

Il semble que la famille soit depuis retournée à Londres alors que M. Johnson a été photographié lundi lors d’une course matinale avec Dilyn.

Il a fait face à une nouvelle vague de pression de tout l’éventail politique pour faire face à une crise croissante du coût de la vie alimentée par la hausse des prix de l’énergie.

On pense que les dernières vacances de la famille à l’étranger sont leurs vacances de fin d’été à Marbella, séjournant dans une villa appartenant à leur ami et ministre Lord Goldsmith.

En novembre, ils ont profité d’un voyage à Peppa Pig World dans le Hampshire, où Boris a été vu en train de conduire Wilfred dans une mini voiture électrique.

Plus tard, il a fait l’éloge du voyage dans une enchaînement agité après avoir perdu sa place dans un discours à la Confédération des industries britanniques.

