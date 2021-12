Carrie Johnson s’associe à Netflix pour faire une émission sur les éléphants – « Une histoire inspirante ! | Royaume-Uni | Des nouvelles

Selon MailOnline, l’organisation se prépare à déplacer 13 des animaux à défenses d’ivoire du parc animalier Howletts Wild dans le Kent au Kenya, en Afrique.

L’épouse du Premier ministre et son patron, Damian Aspinall, sont désormais courtisés par Netflix et d’autres géants du streaming, qui veulent documenter le moment historique.

Un ami de Mme Johnson a déclaré au Daily Mail : « Le téléphone de Carrie sonnait après qu’il a été annoncé qu’elle travaillait dur sur le projet de re-sauvage des éléphants.

« C’est une histoire inspirante, et elle et Damian sont des gens tellement charismatiques et passionnés qu’ils sont les bonnes personnes pour la raconter. »

On pense que Mme Johnson a répondu aux demandes de diffuseurs nationaux qui souhaitent filmer la quête depuis l’annonce du transfert du projet.

Les magnifiques animaux – qui pèsent chacun 25 tonnes – parcourront 4 000 milles du Kent jusqu’à un endroit top secret dans leur pays natal, le Kenya.

M. Aspinall, fils du magnat du jeu John Aspinall, et Mme Johnson espèrent que cela ouvrira la voie à un programme plus large sur la « cruauté » des zoos.

Ils espèrent faire une émission similaire au hit de Netflix Seaspiracy, qui a plaidé contre la consommation de poisson et est devenue l’une des dix émissions les plus regardées sur le service de streaming dans le monde.

LIRE LA SUITE: Les scientifiques sont stupéfaits par le fait qu’Omicron « modifie la façon dont il infecte les cellules »