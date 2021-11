Carrie sera chargée de retrouver l’amitié de Samantha dans And Just Like That

Daily Mail a rapporté que même si Samantha n’apparaîtra pas dans And Just Like That, elle le faitu caractère restera la clé et avec elle, ils espèrent Kim Cattrall revient un jour , car oui, un la deuxième saison du redémarrage est entièrement viable.

« Cela prendra un certain temps entre la première et la deuxième saison, car Sarah Jessica Parker a un emploi du temps chargé et nous avons beaucoup de travail à faire pour récupérer Kim Cattrall », a déclaré une source proche de la série au Daily Mail.

– (Photo : courtoisie)

Kim Cattrall est un personnage clé de la franchise et ils continueront à faire tout leur possible pour la ramener, alors j’espère qu’il participera à la deuxième saison de And Just Like That.