Carrie Symonds blâmée pour la distraction de Covid alors que Trump demandait une bombe britannique en Irak | Politique | Nouvelles

L’ancien assistant en chef de M. Johnson a déclaré qu’il avait plaidé le 12 mars pour un verrouillage immédiat. Mais il a déclaré que ses appels à l’action avaient été ignorés parce que le Premier ministre était distrait par sa fiancée et les singeries de l’administration américaine de Donald Trump.

Il a affirmé que Mme Symonds «se passionnait complètement» à propos d’un reportage selon lequel le chien du couple, Dilyn, était sur le point d’être relogé.

M. Cummings a déclaré aux députés des comités spéciaux de la santé et de la science: “Nous avons complètement déraillé, car le matin du 12, soudainement, les responsables de la sécurité nationale sont entrés et ont dit:` `Trump veut que nous nous joignions à une campagne de bombardement au Moyen-Orient ce soir et nous devons commencer à avoir des réunions toute la journée avec Cobra à ce sujet également ».

«Donc, tout ce qui concernait Cobra ce jour-là sur Covid a été complètement perturbé parce que vous aviez ces deux séries de réunions parallèles. Les gens de la sécurité nationale se sont précipités pour discuter de la question de savoir si nous allions bombarder le Moyen-Orient et nous avons retardé la réunion de Cobra parce que nous essayions de savoir quoi faire à propos de la mise en quarantaine des ménages. “

Il a ajouté: “Ce jour-là, le Times avait publié une énorme histoire sur le Premier ministre et sa petite amie et leur chien et la petite amie du Premier ministre était en train de se fâcher complètement sur cette histoire et exigeait que le bureau de presse s’occupe de cela.

“Nous avons donc eu cette situation complètement insensée où des parties du bâtiment disaient, allons-nous bombarder l’Irak, une partie du bâtiment se disputant pour savoir si nous allons nous disputer pour savoir si nous allons mettre en quarantaine ou non.

“Le Premier ministre a sa petite amie en train de faire des craquelins à propos de quelque chose de complètement insignifiant et vous avez toutes ces réunions en cours au cours du 12.”

