Carrie Symonds enfile le costume d’Amanda Wakeley du QG de ma garde-robe au G7 – WWD

AVOIR LE BLUES: Carrie Symonds a brandi le drapeau du parti conservateur au pouvoir en Grande-Bretagne, enfilant un costume bleu vif d’Amanda Wakeley pour saluer les dirigeants internationaux dont Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud ; Moon Jae-in, président de la République de Corée ; et son épouse Mme Kim Jung-Sook à l’hôtel Carbis Bay à Cornwall le deuxième jour du sommet du G7.

La tenue, aussi bleue que les cravates souvent portées par son mari, le Premier ministre Boris Johnson, était une location de My Wardrobe HQ, tout comme le sac jaune Gucci et les chaussures Prada que Symonds portait vendredi soir pour le dîner de lancement du G7 à The Eden Project . Comme indiqué, sa robe, de The Vampire’s Wife, était également une location, de Hurr Collective.

Samedi, les dirigeants du G7 ont discuté de la mission des 100 jours, un engagement ambitieux visant à disposer de vaccins, de produits thérapeutiques et de diagnostics sûrs et efficaces dans les 100 jours suivant l’identification d’une future menace pandémique.

Le conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique, Sir Patrick Vallance, et Melinda French Gates se sont adressés aux dirigeants lors du sommet de Carbis Bay, expliquant comment les gouvernements, l’industrie, les organisations internationales et d’autres devraient travailler ensemble pour accélérer la réponse mondiale aux futures menaces de pandémie.