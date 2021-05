Carrie Symonds loue une robe pour un mariage secret au Premier ministre britannique – WWD

QUELQUE CHOSE EMPRUNTÉ: Les nouvelles sont normalement lentes un week-end férié au Royaume-Uni, mais le Premier ministre Boris Johnson et Carrie Symonds ont certainement donné à la presse britannique de quoi bourdonner lorsqu’ils se sont mariés lors d’une cérémonie secrète le samedi 29 mai à la cathédrale de Westminster à Londres.

La petite cérémonie catholique s’est déroulée dans le style COVID-19, avec seulement une poignée d’invités, dont le fils d’un an du couple, Wilfred, tandis que la réception a eu lieu dans le jardin du 10 Downing Street, avec un groupe et un foyer.

Les Johnson vivent au n ° 10 avec Wilf et ont été le premier couple non marié à occuper le 10 Downing Street, la résidence et le bureau officiels du Premier ministre britannique. Plus tôt en mai, le couple avait envoyé une date de réservation pour leur plus grande réception de mariage, qui aura lieu en juillet 2022.

Une seule photo de mariage publiée par les jeunes mariés a dominé les premières pages de journaux tels que The Times of London, The Telegraph, The Daily Mail et The Sun. Le Mail on Sunday a souligné que Johnson était le premier Premier ministre britannique à se marier en fonction depuis près de 200 ans, depuis que Lord Liverpool a épousé Mary Chester en 1822.

The Sun a révélé que la robe blanche fluide de Symonds à manches cloche avait été louée à la plateforme de mode My Wardrobe HQ. La robe en tulle et soie, du designer grec Christos Costarellos, coûte 2 870 livres à l’achat et 45 livres par jour à la location, selon le site. Symonds portait une couronne de fleurs au lieu d’un voile.

Costarellos, basé à Athènes, a étudié à la Dimitrelis School of Fashion en Grèce, puis à la conception de costumes de théâtre au London College of Fashion. Il fonde sa marque en 1998, et se spécialise dans la mariée, mais possède également une collection de prêt-à-porter où il emploie des techniques de couture. Ses comptes de gros incluent Harrods, Net-a-porter et Moda Operandi.

Selon son site Internet, Costarellos s’inspire de « l’esprit de la philosophie grecque antique », ce qui pourrait expliquer le choix de Symonds pour le grand jour. Le Premier ministre a étudié les classiques à Oxford et n’hésite pas à citer des vers de “L’Iliade” et des discours de son héros, Périclès.

Le fait que la robe ait été louée, et s’inscrive dans l’économie circulaire, n’est pas surprenant, compte tenu des références professionnelles de la mariée.

Symonds est responsable de la communication pour l’association caritative pour les droits des animaux The Aspinall Foundation, et son travail précédent était avec l’ONG de conservation des océans Oceana, où elle s’occupait spécifiquement de la pollution plastique.

Dans l’ensemble au Royaume-Uni, la location de robes de mariée a connu une montée en popularité.

My Wardrobe HQ a déclaré avoir observé une augmentation de 720% cette année du nombre de mariées louant sur le site et réservant ses services de consultation d’essayage.

Des centaines de milliers de couples devraient se marier cette année au Royaume-Uni (la plupart des mariages ont été suspendus en raison de la pandémie) « et si un pourcentage significatif d’entre eux devait choisir des options de location/revente, pensez à l’impact que cela aurait sur la circularité de la mode et l’augmentation des achats durables », a déclaré un porte-parole du site.