Carrie Symonds s’apprête à imposer un changement de loi après avoir fait pression sur Boris Johnson et les ministres | Politique | Nouvelles

Le partenaire du premier ministre est membre du groupe de campagne populaire, la Conservative Animal Welfare Foundation, qui réclame l’interdiction des pièges à colle. Suite à un lobbying, Boris Johnson s’apprête désormais à lancer une consultation sur leur utilisation.

Les pièges sont utilisés pour attraper des souris et des rats, mais ont tous attrapé accidentellement des oiseaux de jardin et des animaux domestiques.

Les animaux restent collés à la surface collante et beaucoup se blessent en essayant frénétiquement de s’échapper du piège, avant de mourir d’épuisement ou de déshydratation.

Mme Symonds est une écologiste engagée et a longtemps fait campagne sur les droits des animaux.

En février, elle a commencé un nouvel emploi à la Fondation Aspinall, qui gère des parcs animaliers au Royaume-Uni.

Le fiancé du Premier ministre semble avoir réussi dans ses efforts pour interdire l’interdiction des pièges à colle, le gouvernement étant prêt à lancer une consultation sur leur utilisation.

Le ministre du Bien-être des animaux, Lord Goldsmith, qui est un ami proche de Mme Symonds et qui est également membre de la Conservative Animal Welfare Foundation, a déclaré au Telegraph: “Il y a de plus en plus d’appels pour une interdiction de l’utilisation de pièges à colle, qui peuvent causer d’immenses souffrances. aux animaux cibles et non cibles.

“C’est une question que nous examinons de très près dans le cadre de notre effort continu pour maintenir les normes de bien-être animal les plus élevées au monde.”

Depuis que M. Johnson est entré dans Downing Street, il y a eu des inquiétudes quant à l’influence de Mme Symonds sur la politique du gouvernement.

Elle a été accusée par certains d’avoir joué un rôle dans un remaniement du personnel n ° 10 l’année dernière qui a vu Dominic Cummings et le directeur des communications Lee Cain quitter leurs emplois.

Groupe de réflexion Le groupe Bow a même appelé au début de cette année à une enquête indépendante sur le rôle que joue Mme Symonds au sein du gouvernement.

Le président Ben Harris-Quinney a déclaré que l’épouse du Premier ministre “ne joue actuellement aucun rôle officiel au sein du Parti conservateur ou du gouvernement, mais des rapports cohérents dans la presse suggèrent que Mme Symonds joue un rôle central dans la gestion du pays, sans aucune autorité ou responsabilité envers faites-le “.

Il a ajouté: “Elle n’a pas été élue, elle n’a pas été nommée, elle ne détient aucun pouvoir légal ou constitutionnel pour prendre des décisions concernant qui devrait occuper des postes au gouvernement, pour être partie à des informations privilégiées ou pour définir la direction politique du pays. .

“Il est donc urgent qu’un examen et une enquête aient lieu pour déterminer quel est le rôle de Mme Symonds dans la gouvernance du Royaume-Uni, et a été à ce jour.

«Le fait de ne pas clarifier la position et l’autorité de Mme Symonds, et de s’assurer que Mme Symonds n’est pas et ne peut pas prendre de mesures pour gouverner le Royaume-Uni, présente potentiellement d’énormes dangers pour le gouvernement, le Parti conservateur et la nation.

“Le public a une vision très sombre du copinage, la démocratie en Grande-Bretagne est et doit toujours être sacrée, et personne ne devrait être impliqué dans la gestion de notre pays sans rendre des comptes au peuple.”

À l’époque, l’attachée de presse du premier ministre, Allegra Stratton, a rejeté les demandes.

Elle a dit qu’il n’y avait aucune vérité dans les suggestions que Mme Symonds avait eu une influence sur la gestion du pays, qualifiant les allégations de “incorrectes”.

Elle a ajouté: “La fiancée du Premier ministre est en congé de maternité, elle élève leur fils Wilf et bientôt elle assumera un nouveau rôle au sein de l’association caritative pour la faune, la Fondation Aspinall.”

