Carrie Symonds se voit confier un rôle central au G7 la semaine prochaine après avoir épousé Boris Johnson | Politique | Nouvelles

No10 a confirmé que le jeune marié du Premier ministre jouera un rôle dans le sommet international vital qui aura lieu la semaine prochaine. Ce sera la première fois qu’elle sera aux côtés de Boris Johnson pour un événement aussi important depuis que le chef conservateur a emménagé à Downing Street il y a près de deux ans.

Le couple s’est marié en secret samedi à la cathédrale de Westminster devant 30 amis proches et membres de la famille.

Le couple partage un fils ensemble et a annoncé ses fiançailles pour la première fois en février dernier.

La nouvelle épouse de M. Johnson a pris son nom après la cérémonie pour devenir Carrie Johnson.

Le mariage lui permettra d’assumer un rôle plus public en tant qu’épouse du Premier ministre britannique.

Carrie était absente lors de la dernière réunion du G7 à Biarritz, en France, en 2019, le n ° 10 accusant les engagements de travail de ne pas être présent.

Cette fois-ci, elle jouera un rôle central dans l’établissement de relations avec les alliés internationaux du Royaume-Uni.

Le week-end prochain, Mme Johnson accueillera la première dame des États-Unis, Jill Biden, ainsi que d’autres proches des dirigeants à Carbis Bay pour le sommet international.

No10 est impatient de courtiser M. et Mme Biden alors que le Royaume-Uni cherche à conclure un accord commercial avec les États-Unis dans un proche avenir.

Le président américain a exclu de conclure un accord alors que les États-Unis se remettent encore de la pandémie de coronavirus.

Alors que le Premier ministre cherche à dégager un consensus parmi ses homologues sur une série de questions internationales, notamment le changement climatique et la pandémie, Mme Johnson cherchera à forger des liens personnels.

Les conjoints sont généralement vus visiter des galeries d’art, des musées et des attractions locales pendant le G7.

Mme Johnson a été accusée d’être trop fortement impliquée dans la gestion du gouvernement de son mari par des critiques.

Ancienne responsable de la communication du parti conservateur, Mme Johnson a un certain nombre d’amis proches et d’alliés au sein du gouvernement.

Plus tôt cette année, Downing Street a été contraint de démentir les allégations selon lesquelles elle avait un rôle central dans la gestion du pays.

Cela est intervenu après que le groupe de réflexion The Bow Group, qui compte des députés conservateurs et des pairs parmi ses partisans, a appelé à une enquête pour “examiner l’éventail complet de l’ingérence et de l’influence de Mme Symonds”.

Allegra Stratton, qui a été nommée attachée de presse du Premier ministre à l’automne dernier, est une amie proche de Mme Johnson.

Les alliés Henry Newman et la baronne Finn ont également été nommés assistants de Downing Street ces derniers mois.

La semaine dernière, l’ancien assistant en chef du Premier ministre, Dominic Cummings, a accusé son ex-patron d’avoir été lent à réagir à la pandémie de coronavirus au printemps dernier en raison de ses relations avec son partenaire qui devenait « crackers » à propos d’une histoire qui avait été publiée dans le Times sur le chien de compagnie du couple.