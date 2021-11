Carrie Underwood a remercié sa famille à Disney World cette année

Carrie Underwood et sa famille ont célébré les vacances dans l’endroit le plus heureux du monde. La chanteuse « Before He Cheats » a partagé des photos de son mari Mike Fisher et de leurs enfants profitant d’un peu de temps avant Thanksgiving à Walt Disney World, et elle a crié le parc à thème bien-aimé sur Instagram.

« J’ai passé du temps en famille bien mérité récemment à Orlando !!! » Underwood a écrit. « Nous avons fait beaucoup de manèges, mangé beaucoup de sucre, souri un million de sourires et créé un million de souvenirs !!! Ces années, avec nos garçons, nous ne reviendrons jamais… voir l’émerveillement et l’excitation sur leurs visages n’a pas de prix ! Nous avons déjà hâte d’y retourner ! Merci, [Walt Disney World] pour exister ! »

Underwood était de retour de vacances à temps pour se produire pour le Thanksgiving Day Parade de Macy, et sa performance lui a valu des critiques élogieuses de la part des fans alors qu’elle embrassait l’esprit de Noël pour chanter son tube de vacances « Favorite Time of Year ». Underwood n’est pas réellement apparu dans le cadre du défilé, mais a plutôt joué à partir d’un ensemble enneigé rempli de décorations de vacances en tant qu’artiste spécial.

Portant une robe en tulle rouge et des gants d’opéra assortis, la chanteuse « Cry Pretty » a apporté l’esprit des fêtes, et certains fans l’ont qualifiée de « littéralement la plus belle » personne. D’autres ont adoré l’ensemble festif, affirmant que cela les mettait d’humeur à célébrer la saison. Certains téléspectateurs avaient cependant une opinion différente du look, affirmant qu’Underwood avait l’air d’être « prêt à tenir une servante ».

Certaines personnes ont commenté qu’Underwood se produisait séparément du reste du défilé, théorisant que cela était dû à son éventuel statut vaccinal. « Ce n’est pas Carrie Underwood qui se produit sur un plateau à Nashville, car ils ne laissent pas les personnes non vaccinées se produire lors du véritable défilé », a tweeté une personne. Un autre a écrit : « Oh Carrie. Tu aurais dû vivre à New York, fille. Tellement de mauvais choix ici. »

La position d’Underwood sur le vaccin COVID-19 a été remise en question récemment après que son mari, Mike Fisher, s’est publiquement prononcé en faveur du fait qu’Aaron Rodgers ne soit pas vacciné en opposition à la politique de la NFL. « Je suis avec [Aaron Rodgers]. Je crois en la liberté de choisir ce que nous mettons dans notre corps et la liberté de conscience », a déclaré Fisher sur Instagram du quarterback des Green Bay Packers. « Il est temps de lutter pour notre liberté médicale et je ressens pour ceux qui ont été licenciés pour choisir la liberté médicale. Les personnes qui perdent leur emploi à cause d’un choix médical sont anti-américaines et inacceptables. Nous devons nous lever maintenant avant qu’il ne soit trop tard !! #libertémédicale #istandwithaaronrodgers. »

Underwood a aimé le message, même s’il est resté silencieux sur le problème. Plus tôt ce mois-ci, lors des CMA Awards 2021, la réaction non amusée de la gagnante d’un Grammy à l’accueil de la blague de Luke Bryan sur Rodgers a ravivé les spéculations sur son propre statut. « C’est tellement génial d’être ici avec tous mes collègues artistes, testés et ensemble… ou immunisés ? » Bryan a plaisanté avant que la caméra ne coupe un Underwood sans sourire.