Carrie Underwood annonce “Mon cadeau (édition spéciale)”

Gagnant sept fois GRAMMY Award Carrie Underwood libérera Mon cadeau (édition spéciale) sur CD/numérique le 24 septembre et sur vinyle le 5 novembre, avec trois pistes supplémentaires.

Initialement publié le 25 septembre 2020, le tout premier album de Noël d’Underwood, My Gift, a fait ses débuts n ° 1 dans plusieurs classements mondiaux, y compris les classements des albums Country, Christian et Holiday de Billboard. L’album est resté au n ° 1 du palmarès des albums chrétiens 11 semaines après sa sortie et a fait ses débuts au n ° 11 des palmarès des albums country britannique et canadien. Il est toujours resté dans le Top 5 du palmarès des albums Billboard Holiday tout au long de la saison des vacances 2020, atteignant la cinquième place du Billboard Top 200 tous genres.

My Gift est une combinaison de chansons traditionnelles bien-aimées célébrant la nature spirituelle de Noël et de plusieurs originaux, dont deux ont été écrits par Underwood, son collaborateur fréquent Brett James (“Jesus, Take the Wheel”, “Something In The Water”), et son Co-producteur de Cry Pretty, David Garcia.

En plus d’une apparition spéciale du fils d’Underwood alors âgé de 5 ans, Isaiah Fisher, sur le classique des fêtes qui a inspiré le titre de l’album, “Little Drummer Boy”, My Gift présente également sa première collaboration avec Emmy, GRAMMY, Oscar et John Legend, lauréat d’un Tony Award, sur le morceau original “Hallelujah”, écrit par Legend et Toby Gad (“All of Me”). La vidéo de “Alléluia”, réalisé par Randee St. Nicholas, a récemment remporté le Prix ​​de la musique CMT pour la vidéo de l’année, poursuivant le record d’Underwood en tant qu’artiste le plus récompensé de l’histoire de cette émission.

« My Gift est un album que je voulais faire depuis le début de ma carrière », déclare Underwood. “Ce fut une telle bénédiction de partager cette musique spéciale et je suis ravi de partager encore plus avec la sortie de My Gift (Special Edition).”

Précommandez la version CD/numérique de My Gift (Special Edition)

Liste des chansons de mon cadeau (édition spéciale) :

1. Joyeux, joyeux, nous t’adorons (traditionnel)

2. O Come All Ye Faithful (Traditionnel)

3. Que la paix soit (Carrie Underwood, Brett James, David Garcia)

4. Little Drummer Boy (avec Isaiah Fisher) (Harry Simeone, Henry Onorati, Katherine Davis)

5. Doux bébé Jésus (Carrie Underwood, Brett James, David Garcia)

6. Alléluia (avec John Legend) (John Stephens, Toby Gad)

7. O Sainte Nuit (Traditionnel)

8. Marie, le saviez-vous ? (Buddy Greene, Mark Lowry)

9. Passez un joyeux petit Noël (Ralph Blane, Hugh Martin)

10. Away In A Manger (Traditionnel)

11. Nuit silencieuse (traditionnelle)

12. Moment préféré de l’année (Carrie Underwood, Hillary Lindsey, Chris DeStefano)

13. Tout va bien (Michael W. Smith, Wayne Kirkpatrick)

14. Que la paix soit/Quelque chose dans l’eau (EN DIRECT de My Gift de HBO Max : Un spécial de Noël de Carrie Underwood) (Carrie Underwood, Brett James, David Garcia, Chris DeStefano)