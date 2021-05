Carrie Underwood annonce Reflection: The Las Vegas Residency

Sept fois lauréat d’un GRAMMY Award et trois fois ACM Entertainer of the Year Carrie Underwood annonce sa toute première résidence, Reflection: The Las Vegas Residency, au Theatre at Resorts World Las Vegas, qui débutera le 1er décembre.

Underwood rejoint les stars mondiales de la musique Céline Dion, Katy Perry, et Luke Bryan en tant que têtes d’affiche fondatrices de la nouvelle destination de luxe très attendue du Strip, qui ouvrira ses portes le 24 juin, le théâtre du Resorts World Las Vegas sera également leur domicile. Le théâtre d’une capacité de 5000 places ouvrira ses portes en novembre 2021 et est exclusivement programmé et exploité par Concerts West / AEG Presents.

Les billets, ainsi qu’un nombre limité de forfaits VIP Premium seront mis en vente au public à partir du lundi 24 mai à 10 h HP à axs.com. Les membres officiels du fan club de Carrie Underwood auront le premier accès aux billets à compter du lundi 17 mai à 10 h HP. Pour plus d’informations sur les adhésions, visitez carrieunderwood.fm.

Les performances commenceront avec le retour de Céline Dion à Las Vegas avec un tout nouveau spectacle et une soirée d’ouverture spéciale au profit du soulagement de COVID-19 le vendredi 5 novembre. Après Dion, les six premiers spectacles d’Underwood sont prévus les 1er et 3 décembre. 4, 8, 10 et 11. Perry montera sur scène le mercredi 29 décembre et Bryan débutera son engagement de six spectacles à partir du vendredi 11 février.

À propos de sa première résidence, Underwood déclare: «Les tournées sont l’une de mes activités préférées en tant qu’interprète et cela nous a tous vraiment manqué. J’adore être sur la route et venir voir les fans là où ils vivent, mais ce sera aussi amusant de faire plusieurs spectacles au même endroit où les gens pourront venir vivre cette expérience de concert et s’amuser à Las Vegas au en même temps. C’est un honneur si spécial d’être l’un des premiers artistes à se produire dans un tout nouveau, magnifique théâtre à la pointe de la technologie dans une nouvelle destination aussi excitante que Resorts World Las Vegas.

Underwood a organisé un don de 1 $ pour chaque billet vendu pour Reflection: The Las Vegas Residency à contribuer à Make-A-Wish Foundation of America, qui exauce des souhaits qui changent la vie des enfants atteints de maladies graves. Underwood est impliquée dans l’organisation depuis plus de 15 ans, exaucant ses vœux depuis le début de sa carrière d’enregistrement.

