Carrie Underwood apparaît dans la saison 4 de « Cobra Kai »

Superstar country Carrie Underwood est apparu dans Cobra Kai sur Netflix dans un caméo, selon plusieurs rapports. La saison 4 de la série – qui a été abandonnée dans son intégralité le 31 décembre – comprend une tournure amusante dans laquelle Underwood apparaît dans l’épisode 9.

La chanteuse apparaît comme elle-même dans une performance spéciale lors du 51e championnat annuel de karaté All-Valley. Elle ouvre l’événement en s’adressant à la foule en disant : « Tout le monde profite de son moment. Celui-ci est à vous », avant de chanter une chanson de la bande originale de Karate Kid, « The Moment of Truth ».

Le mois dernier, Carrie Underwood a ouvert son RÉFLEXION : La résidence de Las Vegas au nouveau Resorts World Theatre de la ville, d’une capacité de 5 000 places. La première soirée spectaculaire, le 1er décembre, était un festin audiovisuel lors de la toute première résidence de la superstar country à Las Vegas, et en tant que premier artiste à jouer dans la nouvelle salle.

«C’est un honneur si spécial d’être le premier artiste à se produire sur cette scène incroyable dans un tout nouveau, magnifique théâtre à la pointe de la technologie dans une nouvelle destination aussi excitante que Resorts World Las Vegas», a déclaré Underwood. « Je suis si fier de ce spectacle et si heureux de pouvoir enfin le partager avec le public incroyable ici à Las Vegas. »

Underwood a conçu le nouveau spectacle pour revisiter certains des moments forts de sa remarquable carrière d’enregistrement et de tournée. Il célèbre plus de 15 ans de succès et de succès, donnant vie à son catalogue d’une nouvelle manière en utilisant des effets spéciaux spectaculaires et une technologie de pointe.

Sa soirée d’ouverture a également présenté son groupe, des danseurs, des aériens, un orchestre virtuel, une gamme scintillante de costumes uniques et une finale centrée sur un mur d’eau jamais vu auparavant. Le spectacle est réalisé par Barry Lather, avec une production créative et une conception de spectacle de Nick Whitehouse & Fireplay, et une conception de costumes et un style de garde-robe d’Emma Trask.

Le Resorts World Theatre est programmé et exploité par Concerts West/AEG Presents et conçu par le primé Scéno Plus. Même à 5 000 places, le siège le plus éloigné n’est qu’à 150 pieds de la scène, offrant des lignes de vue dégagées et une expérience audio immersive grâce à plus de 200 haut-parleurs L-Acoustics, alimentés par la technologie hyperréaliste L-ISA.

