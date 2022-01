Carrie Underwood brise le silence sur son apparence de camée ‘Cobra Kai’

L’une des plus grandes surprises de la saison 4 de Cobra Kai est l’apparition en camée de Carrie Underwood. Elle a interprété « Moment of Truth » lors du All Valley Karate Tournament dans l’épisode 9 de la quatrième saison, et lundi, la star de la musique country de 38 ans s’est rendue sur Instagram pour rompre son silence sur ses débuts avec Cobra Kai.

« Je me suis éclaté sur le tournage de [Cobra Kai] » Underwood a écrit. » Toute la quatrième saison est maintenant diffusée sur Netflix. » Lorsque la saison 4 a été diffusée le soir du Nouvel An, Underwood s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager son amour pour la série et a taquiné sa présence dans la série. Les plans de ce soir impliquent du champagne et [Cobra Kai]! » Underwood a écrit. « Je suis presque sûr [Willam Zabka] volé ça dans une armoire pour me le donner, mais il est utilisé à bon escient. »

En décembre, PopCulture.com s’est entretenu avec les co-créateurs et producteurs exécutifs de Cobra Kai, et ils ont expliqué comment ils ont fait en sorte qu’Underwood apparaisse dans la série. « C’était l’une de ces choses que nous avions vues après la diffusion de l’émission sur Netflix, vous avez commencé à voir de plus en plus d’activités Twitter de la part de fans célèbres », a déclaré le co-créateur Jon Hurwitz à PopCulture.

« Et c’est quelqu’un que nous étions tous ravis de voir, qui a adoré la série, elle et sa famille l’ont regardée. Et quand nous étions dans notre phase d’écriture de la saison 4, nous étions enthousiasmés par le tournoi All Valley, et nous plaisantons toujours à propos de les planches de karaté All Valley, certains de nos personnages préférés. Ce groupe nous rappelle dans la salle de l’écrivain, nous montons un grand spectacle et comment faisons-nous cela génial, et nous traitons les décisions essentielles comme ils sont. »

Dans une déclaration à PEOPLE, Underwood a révélé qu’elle était fan de l’histoire depuis The Karate Kid en 1984. « J’ai grandi en regardant Daniel et Johnny, et je n’arrive pas à croire que je devienne une petite partie de l’héritage qui est The Karaté Kid », a-t-elle déclaré. « Une fois que j’ai découvert Cobra Kai il y a quelques années, c’est devenu l’une de mes émissions préférées ! Je me suis tellement amusée à être sur le plateau et à chanter une chanson si classique », a-t-elle ajouté. « J’ai hâte de regarder chaque nouvel épisode ! »