Carrie Underwood doucement trolls Mike Fisher dans une vidéo hilarante

Carrie Underwood partage parfois un aperçu de sa vie personnelle sur Instagram, et son dernier message montre aux fans le côté moins glamour de son mariage avec l’ancien joueur de la LNH Mike Fisher. La chanteuse « Before He Cheats » a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux, soulignant certaines des habitudes les plus ennuyeuses de Fisher. « Je dois vraiment vraiment l’aimer… Qui peut comprendre ?! Underwood a sous-titré le message.

Dans la vidéo, Underwood écrit « Des choses que je ne supporterais pas si je ne l’aimais pas ». Le gagnant d’un Grammy partage ensuite des instantanés de leur maison de Nashville, soulignant les piles de linge sale de Fisher, les trophées de chasse en peluche et l’énorme collection de chapeaux. Alors que la vidéo a clairement été faite pour s’amuser, il y a certainement un courant sous-jacent d’agacement dans le ton d’Underwood.

Le couple a célébré son 11e anniversaire de mariage le 10 juillet et les deux parties ont célébré l’étape sur Instagram avec des messages doux l’un pour l’autre. Fisher a utilisé son compte pour partager une photo du mariage du couple, qui a eu lieu au Ritz-Carlton Reynolds Plantation Resort en Géorgie.

« Joyeux anniversaire [Carrie Underwood] difficile de croire que c’était il y a 11 ans aujourd’hui ! », a-t-il écrit. « En voici beaucoup d’autres avec le meilleur partenaire que je puisse imaginer !! » un restaurant. « Joyeux anniversaire, bébé ! », a-t-elle écrit. Je t’aime! »

« Nous avons rarement des soirées rendez-vous, et c’est de ma faute parce que je me dis ‘Mec, alors je vais devoir mettre un jean ou quelque chose comme ça, et je ne veux pas' », a-t-elle plaisanté à Entertainment Tonight dans une interview récente. « Et aussi, je préférerais juste préparer le dîner pour la famille et nous y mangerons. » S’adressant à CBS This Morning en avril, Underwood a expliqué que sa relation avec Fisher s’était encore renforcée en 2020.

« Comme, c’est un peu bizarre, » songea-t-elle. « Il me dit ‘Non, tu sais que tu aimes quelqu’un, mais c’est comme, quand tu es parti faire ton propre truc, et puis, tu sais, tu viens dîner ensemble, tu n’as pas vraiment à, genre, t’occuper de toi beaucoup l’un l’autre.' » Elle se souvient que son mari lui avait dit: « Nous avons été ensemble, et certains couples deviennent plus forts, et vous en voyez certains aller dans l’autre sens. Et donc, nous étions vraiment bons pour être ensemble toute la journée , tous les jours. »