Carrie Underwood éblouit sur le tapis rouge aux côtés de son mari Mike Fisher

Carrie Underwood et son mari Mike Fisher ont foulé le tapis rouge des CMA Awards mercredi soir à la Bridgestone Arena de Nashville dans une robe métallique hérissée qui montrait son physique enviable. Underwood a également interprété son nouveau duo « If I Didn’t Love You » avec Jason Aldean, mettant sa voix signature en plein écran.

Underwood et Fisher ont récemment été au centre d’une controverse en raison de leur position anti-vaccination au milieu de la pandémie de COVID-19. Le quart-arrière de la NFL, Aaron Rodgers, a récemment révélé qu’il n’avait pas été vacciné contre le COVID-19 et qu’il avait menti à ce sujet, et Fisher, un ancien joueur de la LNH, a pris sa défense.

(Photo : John Shearer/. pour CMA)

Sur Instagram, Fisher a posté une photo qui disait simplement : « Je suis avec Aaron Rodgers. » À côté de la photo, il a écrit une légende dans laquelle il a exprimé son soutien à la position de Rodgers sur le vaccin COVID-19 (Rodgers a récemment été testé positif pour COVID-19 alors qu’il avait précédemment déclaré aux journalistes qu’il était « immunisé »). La légende de Fisher a commencé, je suis avec @aaronrodgers12 Je crois en la liberté de choisir ce que nous mettons dans notre corps et la liberté de conscience. Je suis d’accord avec lui sur le fait que la science montre clairement que les vaccinés se propagent essentiellement au même rythme que les non vaccinés. non vaccinés, malgré ce que prétend Fisher.

« Le @nhl @nfl et d’autres ligues ignorent la science et choisissent de contraindre et de punir les joueurs non vaccinés avec ces restrictions », a poursuivi Fisher. « S’ils se souciaient vraiment de la santé des gens, ils feraient des tests quotidiens pour tous. Mais ces 2 dernières années nous ont clairement montré qu’il ne s’agit pas de notre santé, mais du contrôle de nos vies. Je ne le supporterai pas. » Il a poursuivi en écrivant : « Il est temps de se battre pour notre liberté médicale et je ressens pour ceux qui ont été licenciés pour avoir choisi la liberté médicale. Les personnes qui perdent leur emploi à cause d’un choix médical sont anti-américaines et inacceptables. Nous devons nous lever maintenant. avant qu’il ne soit trop tard!! » Bien qu’Underwood n’ait pas fait de déclaration sur cette question, elle a apparemment montré son soutien au message de son mari en aimant la publication Instagram.