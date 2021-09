Carrie Underwood et Dan + Shay chantent “Only Us” pour “Dear Evan Hansen”

La nouvelle collaboration de Carrie Underwood avec ses compatriotes Dan + Shay, “Only Us”, est maintenant la dernière chanson à apparaître de la bande originale du film Dear Evan Hansen.

La bande originale du film sera publié le 24 septembre via Interscope Records. Pour compléter la nouvelle chanson, les artistes ont partagé une vidéo de performance en studio avec des images du film. La première équipe des autres tops des charts est sur cette puissante ballade, produite par Dan Smyers du duo.

Coïncidant avec la sortie vendredi (3) du morceau Underwood/Dan + Shay se trouve la version cinématographique de «Only Us», interprétée par Kaitlyn Dever & Ben Platt. La liste complète des chansons et la liste des artistes de la bande originale ont également été révélées, et comprend également de la musique de Sam Smith avec Summer Walker, SZA, FINNEAS et Tori Kelly.

L’album de 16 pistes comprend également de nouveaux enregistrements de la distribution cinématographique de ces chansons, avec de la musique et des paroles de l’équipe de Benj Pasek et Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman), lauréate d’un Oscar, d’un Grammy et d’un Tony. Parmi les autres faits saillants des nouvelles chansons, citons “A Little Closer”, interprété par Colton Ryan, et “The Anonymous Ones” par Amandla Stenberg, qui a co-écrit les paroles et la musique avec Pasek et Paul. FINNEAS et SZA contribuent leurs interprétations de ces originaux à la bande originale.

Le mois dernier, Universal Pictures & Interscope Records a dévoilé de nouvelles versions du film “Waving Through A Window” et “You Will Be Found”, interprétées par l’une de ses stars et un autre lauréat des Tony, Grammy et Emmy, Ben Platt. Il est à l’origine du rôle d’Evan Hansen à Broadway et le reprend pour le cinéma.

Dear Evan Hansen a ouvert ses portes à Broadway en décembre 2016 et est devenu un succès sensationnel, remportant six Tony Awards, dont ceux de la meilleure comédie musicale et pour Ben Platt du meilleur acteur dans un rôle principal dans une comédie musicale. L’album du casting de Broadway a remporté un Grammy. Platt revient dans le rôle d’Evan Hansen sur grand écran, en tant que lycéen anxieux et isolé aspirant à la compréhension et au sentiment d’appartenance au milieu du chaos et de la cruauté de l’ère des médias sociaux.

Le film est réalisé par Stephen Chbosky (Les avantages d’être une giroflée, Wonder) et écrit pour l’écran par Steven Levenson, lauréat de la série Tony, avec une musique et des paroles de Pasek et Paul. Cher Evan Hansen met également en vedette Amy Adams, six fois nominée aux Oscars, Julianne Moore, lauréate d’un Oscar, Kaitlyn Dever (Booksmart), Amandla Stenberg (The Hate U Give), Colton Ryan (Little Voice), Nik Dodani (Atypique) et Danny Pino (Law & Order : Unité spéciale d’aide aux victimes).

Précommandez la bande originale de Dear Evan Hansen, qui sortira le 24 septembre.

La bande originale de Dear Evan Hansen comprend :

Agitant à travers une fenêtre – Ben Platt & Dear Evan Hansen Choir

Pour toujours – Ben Platt

Cordialement moi – Colton Ryan, Ben Platt & Nik Dodani

Requiem – Kaitlyn Dever, Danny Pino & Amy Adams

Si je pouvais lui dire – Ben Platt & Kaitlyn Dever

Les Anonymes – Amandla Stenberg

Vous serez trouvé – Ben Platt, Amandla Stenberg, Liz Kate, DeMarius Copes, Isaac Powell, Hadiya Eshe’, Kaitlyn Dever & Dear Evan Hansen Choir

Seulement nous – Kaitlyn Dever & Ben Platt

Les mots échouent – ​​Ben Platt

Si grand / si petit – Julianne Moore

Un peu plus près – Colton Ryan

Vous serez trouvé – feat Sam Smith. Marcheur d’été

Les Anonymes – SZA

Seulement nous – Carrie Underwood & Dan + Shay

Un peu plus près – FINNEAS

Agitant à travers une fenêtre – Tori Kelly