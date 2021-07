Carrie Underwood et Luke Bryan se produiront au CMA Summer Jam

Après deux soirées de musique country à l’Ascend Amphitheatre en plein air du centre-ville de Nashville, la Country Music Association et ABC ont annoncé que “CMA Summer Jam” sera diffusé le jeudi 2 septembre sur ABC (20h00-23h00). /ET). Tourné au milieu de la ligne d’horizon du centre-ville, le spécial de trois heures, organisé par des artistes, présentera des performances individuelles et des collaborations de plus de 20 des plus grandes stars de la musique country.

Les artistes présentés dans “CMA Summer Jam” incluront Jimmie Allen, Gabby Barrett, Dierks Bentley, Frères Osborne, Luc Bryan, Luke Combs, Florida Georgia Line, Mickey Guyton, Miranda Lambert, Carly Pearce, Blake Shelton, Gwen Stefani, Cole Swindell, Thomas Rhett, Carrie Underwood, Lainey Wilson et Dwight Yoakam se produisent tous depuis l’Ascend Amphitheatre.

Les performances supplémentaires présentées dans le spécial aux heures de grande écoute comprendront Bentley avec BRELAND et HARDY en direct de la discothèque Bentley’s Whiskey Row à Broadway, Église Éric du centre du pont piétonnier John Seigenthaler de la ville surplombant la rivière Cumberland, et Darius Rucker prenant la scène extérieure du tout nouveau complexe Fifth & Broadway de Nashville au centre-ville.

« Je souris toujours jusqu’aux oreilles de ces deux dernières soirées d’incroyable musique country en direct », a déclaré Sarah Trahern, chef de la direction de CMA. « Voir les artistes enfin revenir sur scène et la réaction des fans a été absolument électrique. Les téléspectateurs vont se régaler de la part de superstars familières et de nouveaux visages lorsque ‘CMA Summer Jam’ sera diffusé le 2 septembre sur ABC.

Tourné tout au long du mois de juillet, « CMA Summer Jam » marque le premier événement de diffusion de concerts pour CMA en près de deux ans. Les artistes et les fans ont partagé leurs moments préférés sur les réseaux sociaux en utilisant #CMASummerJam, qui est également le hashtag officiel de l’émission spéciale aux heures de grande écoute. Chevrolet, partenaire de longue date de l’AMC, était le principal commanditaire de l’événement sur place à l’amphithéâtre Ascend.

Pour assurer la sécurité de tout le personnel travaillant et des talents du « CMA Summer Jam », CMA a mis en place des exigences de test COVID-19 étendues, des contrôles de santé quotidiens et des mandats de masque conformément aux directives de la DGA, IATSE, SAG/AFTRA, Teamsters et Basic Craft syndicats, quel que soit le statut vaccinal. De plus, conformément aux directives actuelles du CDC, l’AMC a fourni une signalisation sur place et des rappels verbaux encourageant fortement les invités munis d’un billet qui n’étaient pas complètement vaccinés à continuer de porter des couvre-visages, à moins qu’ils ne mangent, boivent ou soient autrement exemptés de porter un couvre-visage.

Visitez le site Web « CMA Summer Jam » pour plus d’informations.