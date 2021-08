Carrie Underwood fait face à un contrecoup sur l’anti-masque d’aimer Tweet

La star de la musique country Carrie Underwood fait face à des réactions négatives pour avoir aimé les tweets anti-masque.

Underwood a aimé un tweet partagé par Matt Walsh, qui contient des séquences vidéo d’une réunion du conseil scolaire de Nashville. Walsh est un conservateur qui dénonce “le mandat cruel et indéfendable du masque pour les enfants”. Au cours du discours, Walsh appelle un mandat de masque pour la maltraitance des enfants.

Walsh soutient que forcer les enfants à porter un masque revient à les traiter comme des chiens enragés avec des muselières. “C’est une honte et vous devriez tous avoir honte”, dit Walsh à la fin du clip vidéo.

Carrie Underwood a aimé la vidéo, ce qui a suscité l’indignation en ligne.

“Voir les gens réagir au fait que Carrie Underwood soit une anti-vaxxer me rend heureux que la légende Dolly Parton ait aidé à financer une et deux fois le Rock and Roll Hall of Famer Stevie Nicks a toujours fait pression pour des masques, des vaccins et une distanciation sociale”, écrit l’un d’eux. Utilisateur de Twitter en réponse.

« Carrie Underwood est une anti-masqueuse. Elle est annulée dans mon livre. À qui d’autre ? » lit un autre tweet. “Je viens de supprimer toutes les chansons de Carrie Underwood de mon Spotify. Je ne supporte pas ça ! dit un autre.

“Carrie Underwood a aimé ma vidéo et maintenant la foule vient pour elle”, a tweeté Walsh. «Elle devrait savoir mieux que d’aimer quelque chose qu’ils n’aiment pas. C’est un péché impardonnable.

Carrie Underwood elle-même n’a pas reconnu la controverse telle qu’elle a germé sur Twitter. Pendant ce temps, la légende country Garth Brooks a annulé plusieurs dates de concerts de sa tournée.

« En juillet, je pensais sincèrement que la pandémie était derrière nous. Maintenant, en regardant cette nouvelle vague, je me rends compte que nous sommes toujours dans la lutte et que je dois faire ma part », a déclaré le chanteur country dans un communiqué.

Brooks a repris sa tournée en juillet et devait se produire à Cincinnati, Charlotte, Baltimore, Foxborough et Nashville. Maintenant, ces dates seront reprogrammées «lorsque cette vague semble être terminée et derrière nous», indique l’annonce.

Les 350 000 billets des cinq spectacles concernés seront remboursés. Brooks a déclaré aux fans qu’il souhaitait offrir la meilleure expérience de tous les temps “et la plus sûre que nous puissions offrir”.

“La joie que j’ai vue sur les visages de chacun alors que la musique en direct revient a largement valu notre diligence constante pour maintenir des protocoles de sécurité non seulement pour les fans mais pour notre groupe, l’équipe et le personnel qui travaille dur dans ces stades.”