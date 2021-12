Carrie Underwood fait une apparition en camée et les fans la perdent

Cobra Kai La saison 4 a son lot de surprises, mais une apparition en camée fait parler tout le monde. Dans l’épisode 9, Carrie Underwood fait une apparition alors qu’elle se produit et participe au tournoi de karaté All Valley. Le comité du tournoi cherchait à attirer une grande célébrité et s’en est tiré d’une grande manière.

Underwood est connu pour être un grand fan de Cobra Kai. « Je viens de commencer à regarder [kobra Kai] sur Netflix. Hummm… c’est plutôt génial ! [snake emoji][thumbs up emoji] » Underwood a écrit sur Twitter l’année dernière. Elle a ensuite révélé qu’elle savait épeler » Cobra » car elle supposait que l’orthographe était différente. » Je ferai mieux la prochaine fois. [Cobra Kai Never Dies] » Underwood continua.

Underwood a été l’un des moments forts du tournoi. Hawk (Jacob Bertrand) a remporté le tournoi chez les garçons tandis que Tory (Peyton List) a remporté la toute première compétition féminine. Et le dojo Cobra Kai a été nommé grand champion grâce à Tory et au groupe qui ont remporté le concours d’habiletés. Cela signifie que Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) ne peuvent plus enseigner le karaté à leurs élèves. Et tandis que les choses tournent mal pour Daniel et Johnny, il semble qu’il y ait des problèmes avec Cobra Kai alors que Terry Silver (Thomas Ian Griffith) a fait arrêter John Kreese (Martin Kove). Voici un aperçu des fans qui réagissent à l’apparition de Carrie Underwood dans Cobra Kai.

Question

pourquoi carrie underwood dans cobra kai? ?? – Angelina🤍 (@_Angelina5SOS_) 31 décembre 2021

La réponse à cette question est Underwood est un grand fan de la série comme elle l’a tweeté l’année dernière. Et avec sa grande star majeure, l’apparition en camée est énorme et surprenante.

