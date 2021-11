Carrie Underwood met son « pantalon extensible » pour la collecte de fonds de Noël

Carrie Underwood a offert à ses légions de fans un « bonus de Noël » sous la forme d’une piste de vacances comique, numérique uniquement, de collecte de fonds, « Pantalons extensibles. » La chanson enjouée, qui sort de son style country habituel dans un groove R&B, est publiée dans le monde entier aujourd’hui et est accompagnée d’une vidéo d’animation amusante. Le clip est réalisé et produit par Andrew Seth Cohen et Ryan Kieffer de Confidential Creative.

« Stretchy Pants » a été écrit par Underwood avec Hillary Lindsey et Chris DeStefano, qui se sont combinés pour écrire ses « Little Toy Guns » et « Smoke Break » ainsi que « Favorite Time Of Year », qui apparaît sur Underwood’s Mon cadeau (édition spéciale). La nouvelle chanson a été produite par DeStefano.

Une partie des bénéfices du streaming et des téléchargements de « Stretchy Pants » sera reversée à Le magasin. L’organisation basée à Nashville a été co-fondée par le bon ami et compatriote d’Underwood, Brad Paisley et Kimberly Williams-Paisley, et habilite ceux qui recherchent l’autosuffisance d’une manière qui favorise l’espoir. Le magasin offre une expérience de magasinage gratuite aux familles et aux personnes qualifiées, fondée sur la conviction que le choix est un élément clé pour protéger la dignité d’autrui.

« Les gens savent que je suis un champion d’un mode de vie sain, mais une grande partie de cela est l’équilibre », a déclaré la superstar country. « Il y a des moments où il faut être discipliné, et puis il y a des moments où nous devons manger et boire, être joyeux et nous amuser avec la famille et les amis.

« Quand Hillary, Chris et moi écrivions des chansons de Noël plus sérieuses, un jour, nous avons fait un détour amusant et avons passé le meilleur moment à écrire cette chanson. Nous savions que cela apporterait beaucoup de plaisir et de joie aux gens, mais je voulais aussi en faire quelque chose de bien qui aiderait les gens.

« J’ai immédiatement pensé à l’association caritative de Brad et Kim, The Store, et à la façon dont nous pourrions utiliser cette chanson pour les aider et leur mission d’apporter de la joie aux gens qui en ont besoin, en particulier pendant la période des fêtes. Tout le monde devrait pouvoir s’offrir des festins pour les vacances, et tout le monde devrait avoir la possibilité de sortir ces pantalons extensibles ! »

Pour compléter l’expérience, des « pantalons extensibles » en édition limitée peuvent être achetés chez Underwood’s boutique en ligne officielle.