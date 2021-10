Carrie Underwood montre les choses qu’elle ne supporterait pas si elle n’aimait pas son mari Mike Fisher

Carrie Underwood a révélé les choses qu’elle ne supporterait pas si elle n’était pas amoureuse de son mari Mike Fisher.

La star de la musique country de 38 ans a partagé un TikTok montrant les choses autour de sa maison qu’elle tolère pour l’ancienne star de la LNH.

Underwood a fait un panoramique de la caméra pour montrer des tas de linge, un porte-chapeaux et « des choses mortes sur les murs » accompagnés d’une bande originale de « Si je ne t’aimais pas », son duo avec Jason Aldean,

« Je dois vraiment l’aimer… Qui peut comprendre ? » elle a sous-titré la vidéo.

Underwood a montré des piles de vêtements sales, des trophées de chasse sur les murs et un mur dédié aux chapeaux de l’ancienne star de la LNH. (ROBYN BECK/./.)

Underwood avait déjà parlé de Fisher dans une interview avec le magazine People.

« J’ai l’impression qu’il est la personne avec qui j’étais censé être », a déclaré l’interprète de « Cry Pretty » au magazine. « J’étais sorti avec des gars et je savais en quelque sorte, ‘Non’. Rien n’allait jamais vraiment mal, mais rien n’allait vraiment non plus. Avec lui, c’était comme un bon partenariat. C’était une relation facile à vivre. »

Underwood et Fisher se sont mariés en 2010 et partagent deux enfants ensemble. (Photo de John Shearer/. pour CMT)

Underwood et Fisher se sont rencontrés pour la première fois en 2008 après que l’ancienne star de la LNH ait assisté à l’un des concerts du crooner country. Ils ont rapidement commencé à sortir ensemble et se sont mariés en 2010.

Le couple a deux enfants.