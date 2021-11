Carrie Underwood n’est pas amusée par la blague d’Aaron Rodgers de Luke Bryan

Carrie Underwood a jeté un coup d’œil à Luke Bryan lors des CMA Awards de mercredi soir après avoir plaisanté sur le fait que toutes les stars de la musique country présentes n’étaient pas vaccinées. Lors de son monologue d’ouverture de la plus grande soirée du pays, l’animateur des CMA Awards a fait référence au commentaire refait surface d’Aaron Rodger sur le fait d’être « immunisé » contre le coronavirus, malgré le fait que Rodgers ne soit pas vacciné.

« Peu importe ce qui fait de vous un pays, vous êtes le bienvenu ici ce soir », a déclaré Bryan. « Rassurez-vous, nous suivons tous les protocoles sanitaires pour assurer la sécurité de tout le monde, et c’est tellement génial d’être ici avec tous mes collègues artistes – testés et ensemble. Ou immunisés ? Qui est-ce ? Je joue juste. » La caméra a ensuite tourné sur quelques célébrités dans le public, dont Underwood, qui ne riait pas et a plutôt coupé les yeux sur le côté.

Luke Bryan : « C’est tellement génial d’être ici avec tous mes collègues artistes, testés et ensemble… ou immunisés. Qu’est-ce? Juste en train de jouer. » #CMAAwards Carrie Underwood : pic.twitter.com/wdjlAY0lPt – Jason Scott (@JasontheScott) 11 novembre 2021

Le moment, qui a fait des vagues sur les réseaux sociaux, est survenu après que le mari d’Underwood, Mike Fisher, a défendu Rodgers sur les réseaux sociaux samedi au milieu de la controverse entourant son statut vaccinal. Le joueur de hockey à la retraite a écrit : « Je suis aux côtés de @aaronrodgers12 » et a déclaré qu’il « croit en la liberté de choisir ce que nous mettons dans notre corps et en la liberté de conscience ». Underwood « a aimé » le message de Fisher à l’époque, qui est venu quatre jours avant qu’ils ne se rendent ensemble aux CMA mercredi soir.

Tout ce contexte a conduit à la blague de Bryan au sommet de l’émission, provoquant la folie des médias sociaux. Continuez à lire pour voir comment les fans ont réagi à la réaction d’Underwood.

‘J’ai jeté de l’ombre’

nous ne sommes qu’à dix minutes des #CMAawards et ma partie préférée de l’émission sera Luke Bryan parlant d’être immunisé, puis de parler à Carrie Underwood après les commentaires de Mike Fisher sur le vaccin cette semaine 😂 – Maggie Clark (@maggiejclark) 11 novembre 2021

« Haha !! Luke Bryan a jeté de l’ombre sur Carrie Underwood. J’aime son ombre ! Fait un super Smokey Eye », a écrit quelqu’un d’autre.

‘Je crie’

L’OMBRE!!! Luke Bryan a parlé des non vaccinés et ABC a tourné la caméra vers Carrie Underwood. JE CRIS. vous connaissez tous la situation. JE PEUX ! #CMAAWARDS @CountryMusic 😂 – nicholas liddle (@NLiddle16) 11 novembre 2021

« Est-ce qu’ils ont vraiment coupé à Carrie Underwood quand Luke a évoqué les vaccins contre Covid? Lol », a déclaré quelqu’un d’autre.

« Je suppose qu’il se moquait de Mike Fisher »

Le regard froid contre les vaxxers et les sympathisants d’Aaron Rodgers que Carrie Underwood et son mari de hockey ont donné à Luke Bryan après son excellente brûlure d’être immunisé était inestimable, mais pas autant que mon visage quand j’ai vu Susan Sarandon dans le public. Pourquoi? #CMAS2021 – Lesley Abravanel (@lesleyabravanel) 11 novembre 2021

« Carrie Underwood n’a pas semblé aimer la blague ‘immunisée’ de Luke Bryan aux CMA Awards ce soir. Je suppose qu’il se moquait de Mike Fisher en soutenant Aaron Rodgers? » a dit quelqu’un d’autre.

« Eclaté de rire »

Luke Bryan jette de l’ombre sur Carrie Underwood 😂😂 – Carmen Guevara (@carmennn_g) 11 novembre 2021

« Ah, Luke Bryan jetant de l’ombre sur Carrie Underwood aux #CMAawards », a écrit un fan.

« A éclaté de rire quand Luke Bryan a jeté de l’ombre sur Carrie Underwood », a déclaré une autre personne.

